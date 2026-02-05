Slušaj vest

ALTA banka omogućila je keš kredit sa rokom realizacije od samo 60 minuta od trenutka podnošenja zahteva. Bez obimne dokumentacije i višednevnog čekanja, sredstva su na računu dostupna brzo i jednostavno, uz punu podršku zaposlenih. Ovo nije marketinški trik, već potvrda da u ALTA banci sat vremena ne traje duže od 60 minuta. Za apliciranje je dovoljna samo lična karta.

Ono što ovaj kredit dodatno izdvaja na tržištu jeste to što nije neophodan prenos zarade u ALTA banku. Time su vrata otvorena svima kojima su sredstva na računu potrebna odmah, bez obzira na to gde primaju platu. Bilo da su u pitanju neplanirani troškovi ili kupovina koju ne treba odlagati, ALTA banka nudi konkretno rešenje u rekordnom roku. Zahvaljujući naprednom automatskom skoring sistemu, ceo proces, od ulaska u ekspozituru do odobrenja sredstava, završava se brzo, efikasno i potpuno je prilagođen potrebama klijenta.

ALTA banka je svoje poslovanje prilagodila potrebama savremenog korisnika, spajajući brzinu digitalnih usluga sa maksimalnom dostupnošću u ekspoziturama. Dok se tržište ubrzano preusmerava na isključivo digitalne kanale, ALTA banka ide korak dalje i dosledno gradi model koji kombinuje tehnološku efikasnost sa neposrednom, ljudskom podrškom. ALTA banka je tu da vaše “možda jednom” pretvori u “upravo sada”, poručuju iz ALTA banke. Ekspoziture dostupne i nakon standardnog radnog vremena ALTA banka dosledno gradi reputaciju dostupne i dobro organizovane banke. Dok je na tržištu postalo uobičajeno da ekspoziture formalno rade, ali da su ključne usluge poput platnog prometa ili obrade kreditnih zahteva često ograničene samo na standardno radno vreme do ranih popodnevnih časova, ALTA banka ruši barijere. To znači da u svakom trenutku, od otvaranja do zatvaranja vrata ekspoziture, klijenti imaju na raspolaganju pun kapacitet banke, od rada blagajne, preko otvaranja računa i kartičnih servisa, do obrade zahteva za kredite i druge finansijske proizvode.

Radno vreme ekspozitura prilagođeno je potrebama klijenata, radnim danima od 08 do 20 časova, a subotom do 17 sati. Ekspoziture u tržnim centrima su još dostupnije. Njihovo radno vreme je svakog dana od 10 do 22 časa, što omogućava korišćenje bankarskih usluga u terminima koji odgovaraju individualnom rasporedu klijenata.







