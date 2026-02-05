Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se oglas za prodaju tipskih A kućica koji nam je odmah prvukao pažnju. U pitanju su dve tipske kuće smeštene u prelepoj prirodi i zelenilu, na samo sat vremena od Beograda u srcu Šumadije u okolini Aranđelovca.

- Prodajemo dve A-Frame kuće, svaka sa svojim bazenom i placem od 15 ari. Ukupna površina kuće je 98m² (uključujući terasu) i idealna je prilika za ulaganje u turizam ili kao mesto za život. Kuće se nalaze u Aranđelovcu, u srcu Šumadije, okružene prirodom i zelenilom, sa prelepim pogledom na planinu Bukulju i šumu - piše između ostalog u oglasu.

Kuća je građena po svi modernim standardima i kako se može videti pofotografijama sređena je tip-top.

- Moderno dizajnirane kuće sa prostranim dvorištem. Svaka kuća sadrži modernu, opremljenu kuhinju koja ulazi u cenu i trpezariju. Tu je i udobna dnevna, soba, kao i dve spavaće sobe na spratu. Svaka kuća ima svoj bazen (8x4 m), sa platoom od 50m². Svaka kuća ima ugrađeno podno grejanje, klima uređaj, smart sistem za upravljanje, aluminijumsku stolariju sa staklima punjenim argonom. Ograde i kapija su od kovanog gvožđa, a sama kapija je na daljinsko upravljanje - dodaje se u oglasu.

Tipske A kućice sa bazenom u okolini Aranđelovca Foto: Jeftine nekretnine Srbije

 Prodavac ističe da se uz svaku kuću dobija plac od 15 ari, a kuće se mogu prodavati kao kompleks ili pojedinačno.

- Ove kuće su savršene za ulaganje u turizam, opuštanje u miru prirode, život u prelepom prirodnom okruženju sa blizinom lokalnih atrakcija i sadržaja. Cena jedne kućice je 215.000 evra - zaključio je prodavac. 

Cena je, rekli bi mnogi, samo za one sa dubljim džepom. Ali, ako se uzme u obzir kolika je cena kvadrata stanova u Beogradu ili Novom Sadu možda ovo za kuću sa bazenom i nije mnogo. Sve zavisi koliko je ko spreman i može da izdvoji novca. A, ostali mogu da se dive pogledu sa terase ove kućice koja izgleda kao iz bajke.

