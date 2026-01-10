Slušaj vest

Dok cene nekretnina u Beogradu i Novom Sadu dostižu neslužene visine, ako se krene malo van ovih gradova mogu se naći kuće po vrlo pristupačnim cenama. Ako ste ljubitelj Vrnjačke Banje onda je oglas koji je na društvenim mrežama postavio Slobodan Đumić prava stvar za vas.

Kako je napisao u oglasu, porodična kuća se nalazi u naselju Pleše na obroncima Goča dvadesetak kilometara od Vrnjačke banje, ali sudeći po njegovm opisu na vrlo lepom mestu.

- Na prodaju porodična kuća u Plešu, dvadesetak kilometara od Vrnjačke Banje. Kuća ima 72 kvadrata plus 19 kvadrata vajat sa kupatilom u dvorištu koje je ograđeno i ima 700 kvadrata. Uvedena je trofazna struja, kanalizacija, centralno grejanje - napisao je između ostalog Sloboban.

1/7 Vidi galeriju Na prodaju kuća u blizini Vrnjačke Banje Foto: Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Koristi se pitka izvorska voda, ima dva bunara i tri česme. Ali to nije sve. Pored kuće Slobodan prodaje i plac na kome je voćnjak, dok je u dvorištu smeštena garaža, šupe, čak i mala fontana. Do kuće vodi asfaltni put, a sve je, kako je naveo Slobodan, čisto kao suza i ukljiženo, pa budući vlasnik neće imati problema sa papirima. Sudeći po njegom opisu kuća se nalazi na vrlo lepo mestu.

- Kuća je na minut hoda do prodavnice, pošte, reke, Doma zdravlja, škole, vodenice... U blizni je manastir, bazen, skijalište, nekoliko etno restorana.. Cena je 39.000 evra - napisao je Slobodan.

U komentarima ispod samog oglasa mnogi su mu zamerili što nije prikazao unutrašnjost kuće, pa se ne vidi koliko ima soba i u kakvom je stanju unutrašnjost ove nekretnine. Bilo je i onih koje je zanimalo da li bi cena bila niža ako bi se pazarilo za keš, ali pojedini potencijalni kupci raspitivali su se za uslove života i zapošljavanja u naselju Pleše.

Objekat pruža mogućnost korišćenja kao vikendica, porodični dom ili investicija za turizam, s obzirom na sve veću popularnost Goča, ali i Vrnjačke Banje među turistima.