Dani komunikacija su zvuk postavili kao nedovoljno iskorišćeno, ali moćno sredstvo za izgradnju diferencijacije i poverenja.

Vizuelni elementi dominiraju fidovima, tipografija je raščlanjena do piksela, a brand bookovi rastu brže od budžeta. I dok svi gledaju kako brend izgleda, malo ko se ozbiljno pita - kako zvuči? Upravo zato Steve Keller - čovek koji zvuk pretvara u strateško oružje za brendove - dolazi na Dane komunikacije, koji će se održati od 7. do 10. maja u Rovinju. Keller dolazi iz New York kao direktor Sonic Strategy za Studio Resonate, konsultantsku kompaniju koja se bavi audiom u okviru SiriusXM Media. Njegov posao? Da oblikuje kako brendovi poput Pandore, SirusXM-a, SoundClouda i SiriusXM Podcast Networka zvuče – i kako ih publika doživljav. Ako brend ima glas, postoji velika šansa da je Keller učestvovao u tome kako ga koristi.

Sa diplomom psihologije i višegodišnjim iskustvom u muzici i oglašavanju, Keller pristupa zvuku kao strateškom mehanizmu, a ne kao dekoraciji. On istražuje kako audio arhetipovi oblikuju percepciju, kako ton glasa gradi poverenje i kako muzika utiče na iskustvo vrednosti – pa čak i ukusa. Istovremeno, on se bavi i temama koje industrija često ignoriše: glasovima veštačke inteligencije, stvarnim uticajem muzike, pristrasnošću u „estetskim“ sudovima i odnosom između glasa i društvenih konstrukta. Drugim rečima, on dovodi u pitanje koliko su naše kreativne odluke zaista neutralne – i koliko ih je već oblikovano zvukom.

Na Danima komunikacije, Keler predstavlja Sound Thinking — The Power of Audio. Amplified., predavanje koje zvuk vraća na njegovo pravo mesto - u centar strategije. Umesto da zvuk bude samo mali deo kampanje, Keller ga postavlja iznad toga: kao alat koji gradi prepoznatljivost, oblikuje percepciju i aktivira emocije brže od bilo kog vizuelnog elementa. Kroz primere iz prakse i psihologiju zvuka, pokazaće kako se glas, muzika i tišina mogu dizajnirati sa istom preciznošću kao i vizuelni identitet - tako da budu ne samo prijatni, već i efikasni. Jer ono što publika čuje često odlučuje šta će pamtiti, a ono što pamti - na kraju, kupuje.

Na glavnoj sceni, Keller se pridružio Jürgenu Schmidhuberu, nekonvencionalnom profesoru i ocu moderne veštačke inteligencije, Julie Supan, elitnoj brend strategkinji koja je postavila marketinške temelje YouTubea, Airbnb-a, Dropboxa, Reddita i Discorda, Marku Pollardu, jednom od najuticajnijih svetskih stratega danas, Chrisu Dou, kreativnom mentoru poznatom po redefinisanju načina na koji kreativci pozicioniraju i naplaćuju svoj rad, i Neilu Patelu, stručnjaku za digitalni marketing i rast, dodatno potvrđujući poziciju Dana komunikacija kao mesta susreta ideja koje oblikuju industriju na duži rok. Dani komunikacija i ove godine donose globalne perspektive i konkretno znanje u Rovinj - na mesto susreta industrije koja traži više od inspiracije. Više informacija dostupno je na www.danikomunikacija.com.

