Mnogi vlasnici domova ponosno uređuju svoj prostor prema sopstvenom ukusu, ali određeni dekorativni izbori, iako na prvi pogled bezopasni, mogu dugoročno odbiti potencijalne kupce i smanjiti tržišnu vrednost nekretnine.

Britanski stručnjak za nekretnine Kevin Barzegar, direktor kompanije „Kaybridge Residential“ i dugogodišnji agent na tržištu nekretnina, ističe sedam predmeta i elemenata koji najčešće izazivaju nezadovoljstvo kupaca.

- Kada ljudi dođu da pogledaju kuću, oni zamišljaju kako bi sami živeli u njoj. Zastareli ili previše lični detalji otežavaju im da to vizualizuju, umesto spremnog doma, vide dodatni posao i potencijalne troškove - objašnjava Barzegar.

Najveći „krivac“ po mišljenju stručnjaka su baštenski patuljci i slični ukrasi. Iako sami po sebi nisu problem, često su zapušteni, prerastaju okolinu i ostavljaju utisak neuredne bašte. Barzegar savetuje njihovo uklanjanje pre prodaje, napominjući da uredna i jasno definisana bašta može značajno poboljšati prvi utisak potencijalnih kupaca.

Još jedan čest element koji odbija kupce su kuhinjski ormarići u tamno smeđim ili narandžastim tonovima. Takvi drveni elementi danas deluju zastarelo, a kupci ih često vide kao nešto što odmah treba zameniti. Modernije i privlačnije rešenje su svetle nijanse, nežno siva, bela ili krem boja, koje prostor čine prozračnijim i savremenijim.

Zavese od tila takođe spadaju među „neprijatelje“ dobre prodaje. Iako i dalje prisutne u mnogim britanskim domovima, one često blokiraju prirodno svetlo i stvaraju utisak zatvorenog i staromodnog prostora, efekat koji većina kupaca želi da izbegne.

Stručnjaci stoga preporučuju vlasnicima da razmotre uklanjanje ovih zastarelih i previše ličnih elemenata pre nego što kuću ponude na tržištu. Trud uložen u modernizaciju i uređenje može značajno doprineti većoj prodajnoj ceni i privući više zainteresovanih kupaca.