Republički geodetski zavod objavio je danas da je u prvom polugodištu 2025. godine najskuplji stambeni kvadrat u Srbiji prodat za 9.805 evra, i to u okviru projekta Beograd na vodi.

Na istoj lokaciji zabeležena je i najviša ukupna cena stana u tom periodu, jedan stan prodat je za 1,8 miliona evra.

Najskuplja kuća u proteklih šest meseci prodata je na Savskom vencu za 3,8 miliona evra, a upravo na toj opštini nalazi se i najskuplje garažno mesto, vredno 66.000 evra.

Kada je reč o poslovnom prostoru, najviša cena po kvadratnom metru postignuta je u Beogradu i iznosila je 5.648 evra, dok je najskuplji poslovni prostor ukupno prodat u Kragujevcu, za 2,4 miliona evra.

Najskuplje poljoprivredno zemljište u Srbiji u prvih šest meseci 2025. godine prodato je na teritoriji opštine Kula za 1,2 miliona evra.