Bosansko Grahovo se nalazi u jugozapadnom delu Bosne i Hercegovine, što je od Srbije udaljeno oko 200–250 km, u zavisnosti od tačne rute i prelaza preko granice.

Povoljno mesto za nekretnine i život

Tržište nekretnina u ovom mestu je među najpovoljnijima u regionu. Stan od 45 kvadrata može se kupiti za oko 6.500 evra, što u dinarima iznosi približno 780.000 dinara.

Troškovi života su takođe vrlo pristupačni:

- Obrok u jeftinijem restoranu: oko 300 dinara

– Kafa u kafiću: 40 dinara

– Čaša piva: 55 dinara

– Hleb (1 kg): 85 dinara

– Mleko (1 l): 60 dinara

– Jaja (12 kom): 120 dinara

U gradu postoji nekoliko prodavnica, lokalnih pijaca i kafića, dok je infrastruktura i dalje u fazi obnavljanja, što dodatno utiče na niske cene. Blizina granice sa Hrvatskom čini ovaj kraj interesantnim za one koji žele povoljan stan ili vikendicu, ali Grahovo nema značajniji turistički potencijal.

biznis.kurir.rs/Dnevno.hr

