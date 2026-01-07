Slušaj vest

Društvene mreže postale su mesto gde mnogi građani danas oglašavaju prodaju svojih nekretnina. Na brojnim stranica može se pronaći sve i svašta i po najrazličitijim cenama. Mahom su to zapuštene stare kuće, pa se retko može naći nekretnina koja je tip-top sređena a da se prodaje po pristojnoj ceni.

Upravo takvu kuću prodaje Nikola i malo je reći da su mnogi bili iznenađeni ovom nekretninom. Kuća se nalazi u mestu Štitar nedaleko od Šapca.

- Prodajem kuću od 85 kvadrata koja se nalazi u Šapcu mesto Štitar. Kuća poseduje spavacu sobu, kupatilo, hodnik, pomoćnu zgradu i garažu, kao i 9 ari placa. Cena je 40.000 evra - napisao je Nikola u oglasu.

Na prodaju kuća u mestu Štitar kod Šapca

Spolja gledano kuća izgleda potpuno obično osim tamno roze fasade koja nije uobičajena za seoski ambijent. Međutim, kad zavirite unutra, barem sudeći po fotografijama, ostaćete bez teksta.

Kuća je sređena tip-top sa mermernim pločama u hodniku i kupatilu, sve je okrečeno u namodernije nijanse. Posebno iznađenje dočekaće budućeg kupca u kuhinji. Osim mermernog poda i neobičnog, spuštenog plafona kuhinjski elementi su uređeni u Vesraće stilu sa sve logom i natpisom poznatog brenda po ormarićima, pa ko voli nek izvoli.

Kako se vidi po fotografijama kuća je odmah useljiva. Inače, naselje Štitar je od centra Šapca udaljeno 12, 13 kilometara odnosno 15 minuta voženje automobilom.