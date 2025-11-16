Slušaj vest

Iako budućnost na tržištu nekretnina niko ne može potpuno precizno da predvidi, istorijski trendovi i dostupna statistika pružaju dovoljno osnova za relativno pouzdane procene.

Kupovina stana spada među najznačajnije finansijske odluke u životu. Zato se sve češće postavlja pitanje kupaca i investitora: „Ako kupim stan ove godine, koliko bi on mogao da vredi za pet, deset ili dvadeset godina?“

Iako apsolutnih garancija nema, dugogodišnji pokazatelji i ekonomski podaci omogućavaju prilično jasne projekcije.

Inflacija glavni pokretač rasta cena

Na pitanje da li će stanovi poskupeti, odgovor ne zavisi od prognoza, već od ekonomske realnosti: inflacija raste, pa samim tim i cene kvadrata. Upravo zato se nekretnine smatraju jednim od najpouzdanijih načina očuvanja vrednosti novca.

Dodatno, stan odmah može početi da donosi prihod kroz iznajmljivanje, što mnogim kupcima predstavlja dodatni podsticaj za ulaganje.

Tržište bez alternative povećava potražnju

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U Srbiji ne postoji razvijena berza niti snažni investicioni fondovi koji bi bili ozbiljna konkurencija nekretninama, pa se većina kapitala sliva upravo u kupovinu stanova.

Na tržištu se zato nadmeću svi, od velikih investitora, preko onih koji kupuju stan za izdavanje, do mladih porodica u potrazi za prvim domom. Najtraženije su manje stambene jedinice do 45 m² na dobrim lokacijama u većim gradovima, gde se beleži i najveći rast vrednosti.

Koliko su cene porasle prethodnih godina?

Da bismo razumeli šta nas čeka, dovoljno je pogledati unazad samo nekoliko godina.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadrata u Beogradu 2019. bila je oko 1.500 evra, dok se danas kreće oko 2.200 evra. U najtraženijim opštinama cene su i duplo više.

To znači da je rast u poslednjih pet godina iznosio između 46 i 70%, bez dodatnih ulaganja u adaptacije.

Primera radi, stan od 60 m² koji je 2019. vredeo oko 90.000 evra, danas dostiže cenu od približno 150.000 evra.

Nekretnine rastu sporo, ali stabilno

Agenti za nekretnine postali jedno od najomraženijih zanimanja Foto: Sasomange

Vrednost nekretnina ne raste preko noći, ona se gradi godinama. Ako uzmemo prosečan godišnji rast od oko 5%, računica izgleda ovako:

za 5 godina: oko +27%

za 10 godina: oko +63%

za 20 godina: i do +160%

Drugim rečima, stan kupljen za 100.000 evra danas, za dvadesetak godina može vredeti i preko 260.000 evra, što je potpuno u skladu sa dosadašnjim kretanjima cena u velikim gradovima.

Kupovina stana dok je još u izgradnji dodatno povećava potencijal zarade, jer se nekretnina kupuje po nižoj ceni u odnosu na finalnu vrednost.

Nekretnine kao najstabilnija imovina

Bez obzira na globalne promene, nekretnine ostaju stabilna vrsta investicije. Za razliku od automobila ili tehnoloških uređaja, stanovi ne zastarevaju, mogu se renovirati, modernizovati i prilagoditi tržištu.

Ne reaguju direktno na političke šokove ili kratkotrajne ekonomske turbulencije, a čak i kada dođe do zastoja, tržište se obično brzo oporavi. Zato se nekretnine već decenijama smatraju „sigurnom imovinom“, safe assets.