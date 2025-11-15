Slušaj vest

Da su cene nekretnina toliko otišle u nebo i da su oglasi puni nekretnina po nerealno visokim cenama to je odavno jasno čak i laicima, ali uvek iskoči neki primer koji nas, narodski rečeno "ostavi bez teksta".

Skoro da je postalo nevažno da li se neketnina nalazi u strogom centru grada ili na selu, ili se radi o livadi u nekoj zabiti, kad je njihova vrednost u pitanju, njihovi vlasnici često znaju da ih precene. Verovatno se vode logikom da prvo pokušaju sa većom cenom, pa ako ne prođe onda da je koriguju naniže i da to obavezno naglase u oglasu.

Da li je i cena kuća u centru Smederevske Palanke precenjena to će pokazati tržište i interesovanje potencijalnih kupaca, tek na prvi pogled deluje previše da se za lokal i kuću bez priključka na gradsku kanalizaciju traži 180.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Lokal i kuću od 300 m2 koja nema priklkučak na gradsku kanalizaciju u centru Smederevske Palanke prodaju za 180.000 evra. Foto: Printscreen/dijaspora.online

- Kuća 300m2 se prodaje zajedno sa lokalom 9.6m2 koji se nalazi u ulici Kralja Petra br.8 u pasažu, u centru Smederevske Palanke. Lokal poseduje radni prostor, toalet i prostor za čajnu kuhinju. Fasada je 10cm stiropor i urađena su 4 premaza spolja. Nove pločice na terasama. Gradski vodovod. Septička jama je urađena, u planu je da se uradi kanalizacija 2025-2026. - piše u oglasu koji je postavio Zoran na portalu Dijaspora.online.