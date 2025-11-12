Slušaj vest

Ovo domaćinstvo koje je od Beograda udaljeno na svega pola sata vožnje potencijalnom kupcu pruža različite mogućnosti.

Sve je primetniji trend da ljudi iz gradova tragaju za imanjima u blizini mesta u kome žive kako bi makar za vikend mogli da se sklonu i odomre se u prirodi. Mnogi kupuju imanja ili kompletna domaćinstva na selu sa željom da na njima započnu neki biznis, a u tom smislu im blizina lokacije igra presudni ulogu.

Dva sprata kompletno nameštena

Takvim potencijalnim kupcima bi i oglas o prodaji kuće na tri sprata u Umčarima mogao biti interesantan.

- Prodaje se porodična kuća, osnova 75m2 na tri nivoa. Prvi i drugi sprat su kompletno namešteni, PVC-stolarija, opremljeno kupatilo, tri spavaće sobe, dva dnevna boravka. Potkrovlje je u sivoj fazi - piše u oglasu koji je Uroš Milićević postavio na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Kako je objasnio kuća je izgrađena 1992. godine i u dobrom je stanju i ima i podrum površine 15m2.

Stara kuća pod novim krovom

- Stara zgrada površine 40 m2 kompletno je nameštena sa novim krovom, sastoji se od dve spavaće sobe i kupatila - dodaje se u oglasu.