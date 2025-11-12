Uroš dve kuće i plac prodaje za 59.000 evra: Imanje se nalazi na pola sata od Beograda i nudi razne mogućnosti
Ovo domaćinstvo koje je od Beograda udaljeno na svega pola sata vožnje potencijalnom kupcu pruža različite mogućnosti.
Sve je primetniji trend da ljudi iz gradova tragaju za imanjima u blizini mesta u kome žive kako bi makar za vikend mogli da se sklonu i odomre se u prirodi. Mnogi kupuju imanja ili kompletna domaćinstva na selu sa željom da na njima započnu neki biznis, a u tom smislu im blizina lokacije igra presudni ulogu.
Dva sprata kompletno nameštena
Takvim potencijalnim kupcima bi i oglas o prodaji kuće na tri sprata u Umčarima mogao biti interesantan.
- Prodaje se porodična kuća, osnova 75m2 na tri nivoa. Prvi i drugi sprat su kompletno namešteni, PVC-stolarija, opremljeno kupatilo, tri spavaće sobe, dva dnevna boravka. Potkrovlje je u sivoj fazi - piše u oglasu koji je Uroš Milićević postavio na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".
Kako je objasnio kuća je izgrađena 1992. godine i u dobrom je stanju i ima i podrum površine 15m2.
Stara kuća pod novim krovom
- Stara zgrada površine 40 m2 kompletno je nameštena sa novim krovom, sastoji se od dve spavaće sobe i kupatila - dodaje se u oglasu.
Pored ove dve kuće u cenu od 59.000 evra ulazi i plac površine 4,71 ar koji je, kako se navodi u ogalsu, udaljen 500m od centra Umčara, a sa Beogradom je povezan gradskim javnim prevozom.