Dok je pretraživao oglase za nekretnine za vlastite potrebe jedan čovek je na Njuškalu otkrio nesvakidašnju ponudu u kojoj se na prodaju nudi kuća od 280 metara kvadratnih u Velikoj Gorici za milion i po evra.

Ovo ne bi bilo ništa čudno da fotografiju koju je objavio na Redditu ne prikazuje kuću bez prozora, reklo bi se u izgradnji.

Njegova objava na Redditu je izazvala raspravu koja je privukla veliku pažnju korisnika:

Preterana cena

"Malo gledam kuće i zemljišta jer želimo kroz neko vreme nešto da kupimo, nebitna stvar za objavu, i naletim na ovo. Da li je realno da ljudi traže za straćaru koju treba srušiti i golo zemljište milion i po evra?“

Mnogi korisnici složili su se da je cena – blago rečeno – preterana. Jedan komentator napisao je da „ovo ne bi vredelo 1,5 miliona ni da je sređeno“, dok je drugi zaključio kako su "agencije i njihovi agenti ljigavci koji su odgovorni za trenutno stanje tržišta“.

Jedan korisnik ponudio je i poređenje sa inostranstvom i dodao link ka francuskom dvorcu koji se prodaje za sličan iznos, uz komentar:

„Hahahahahahahahahaha… i još jednom, hahahahahaha.“

Porodična kuća od 28 0m2 prodaje se za 1,5 miliona evra Foto: Printscreen/Njuškalo/Reddit

Drugi su se nadovezali s ironičnim opaskama poput: „Ima više površine za košenje nego fabrika Borovo“ ili „Propuh vila – takve su najcenjenije, rustične!“.

Kako to objasniti?

Mnogo je komentara: „Ma to se nikad neće prodati, ljudi lupaju sulude cene jer nisu ozbiljni“, napisao je jedan korisnik koji je ispričao da je njegova porodica deset godina prodavala veliku kuću na zapadu Zagreba „i jedva je prodala za 300.000 evra“.

Međutim, nisu se svi složili da je cena besmislena. Nekoliko korisnika istaklo je da oglas zapravo prikazuje veliko građevinsko zemljište u blizini Zagreba i Velike Gorice.

"To je zemljište od skoro 3.700 kvadrata, cena je sasvim u redu. Srušiš ovu kuću i izgradiš pet takvih, svaka sa po četiri ili pet stanova, i vratiš pare barem petostruko“, napisao je jedan od njih.

Drugi mu je, pak, odgovorio da "ni kuća ni pomoćni objekti nemaju upotrebnu dozvolu“, što znači da se nekretnina „trenutno može kupiti samo kešom“.

Ipak, isti korisnik koji je branio cenu dodao je da "u oglasu doslovno piše da je odobrena gradnja dve zgrade sa po osam stanova“.

Rasprava se nastavila u istom tonu – neki su tvrdili da se ne radi o realnoj ceni, dok su drugi smatrali da jeste, s obzirom na lokaciju i potencijalnu gradnju.

"S obzirom na to koliko se po Velikoj Gorici gradi i da svaka kućica s malo dvorišta postaje kompleks od dve zgrade, uopšte mi nije čudno koliku cifru traže“, zaključio je jedan komentator.