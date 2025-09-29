Slušaj vest

Država je najavila masovnu i jeftiniju legalizaciju kroz paket "Konačno svoj na svome", kao i povoljnije stambene kredite, a da li će izmene poput ovih oboriti cene stanova i kirija, tema je o kojoj su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Vladimir Vasić, finansijski konsultant, Ervin Pašanović, stručnjak za nekretnine i Slavka Babić, advokat.

Pašanović: Cene nekretnina neće pasti

Foto: Kurir Televizija

Ervin Pašanović smatra da cene neće padati:

- Mislim da cene nekretnina i zakupa neće padati. Cenu određuje ponuda i potražnja. Stanovi što su spremni za paket zakonskih mera su oni koji nisu u urbanim centrima, taj segment će da ostane isti na ceni. Kada pogledate iz perspektive investitora, u projektu koji su predali banci oni su stavili projektnu cenu kvadrata. Sada to ne mogu da menjaju. Ako novogradnja drži jedan nivo cena, to će da prati starogradnja i cene zakupa.

Dodao je i da će se ponuda povećati, ali u ograničenom obimu:

- Moramo da vidimo šta će biti povećana ponuda. Ona će se najmanje odnositi na nekretnine koje drže najviše cene, u odnosu na periferiju. Najveći broj nekretnina koje su obuhvaćene ovim merama nalaze se u Kaluđerici, Plavim horizontima, Borči...

Foto: Kurir Televizija

Babić: Ko sve može da legalizuje objekat?

Slavka Babić objasnila je pravne aspekte i ograničenja legalizacije:

- Neće se moći u svim delovima grada legalizovati objekti, ne na površinama koje pripadaju državi i koje su zaštićena dobra, kao i parcelama gde nemate saglasnost svih vlasnika. Moći će se legalizovati nepokretnosti kojima je čisto imovinsko-pravno pitanje na zemljištu.

Prema njenim rečima, najviše će koristi imati vlasnici porodičnih kuća:

- Ovaj zakon će najviše pogodovati vlasnicima kuća. To im je jedina nekretnina, kupili su zemlju i nisu imali građevinsku dozvolu. Upisaće se oni kao vlasnici objekta.

Foto: Kurir Televizija

Vasić: Kamata zavisi od toga koliko vredi nepokretnost

Vladimir Vasić naglasio je da na cene utiče i globalna ekonomska situacija:

- Mnogo toga zavisi od ekonomske situacije u svetu. Ne ide to brzinom kakvom bismo mi želeli. Možemo malo da osetimo taj boljitak, ali ne verujem da će total cena biti ispod 4 do 4 ipo odsto. Stvar je koliko vredi nepokretnost, od toga zavisi. Suma koju uzimamo je daleko veća, da je kamata i 1 odsto, opet bi plaćali mnogo.

Vasić je ukazao i na problem nedovoljne finansijske edukacije:

- Fokusirani smo na banke, da čuvamo novac kod kuće ili da kupimo stan. Nismo dovoljno finansijski edukovani, a i čini mi se da država ne čini dovoljno da napravi konkurenciju između ovih segmenata.

