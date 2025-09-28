Slušaj vest

Grad u kojem već godinama vlada ozbiljna stambena kriza sada se suočava s neobičnim problemom. Veliki projekat Osterbrookhöfe, u istočnom delu Hamburga, gde je planirana gradnja više od 800 stanova, dve jaslice, sportskog centra i supermarketa, trenutno je stopiran zbog – prejakog mirisa kafe.

Na prostoru od 3,8 hektara trebalo je da nikne novi kvart do 2027. godine. Međutim, činjenica da se odmah pored nalazi pržionica kafe Čibo (Tchibo), koja posluje tu već decenijama, dovela je do blokade projekta.

Stambene jedinice su im prekopotrebne Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Analiza vazduha odlučuje o sudbini gradnje

Gradske vlasti naručile su ispitivanje emisije mirisa prema nemačkom propisu TA Luft, koji određuje maksimalno dozvoljene nivoe zagađenja za različite tipove gradnje. Novi objekti moraju ispuniti daleko strože uslove od postojećih.

Potencijalno rešenje vide u ugradnji filtera i višem dimnjaku, ali spor se vodi oko – troškova.

Ko će platiti filtere?

Hamburg je spreman da sufinansira deo prilagođavanja postrojenja, ali pregovori sa Čibom još traju. Dok se ne pronađe kompromis, urbanistički plan za Osterbrookhöfe ostaje na čekanju.

Čibo poručuje: Nismo protiv stanova

Iz kompanije ističu da podržavaju izgradnju stanova i da su od početka uključeni u razgovore:

„Kao hamburška firma, zalažemo se za stvaranje prijeko potrebnog stambenog prostora i sarađujemo sa gradom na pronalaženju rešenja.“

Za sada, miris kafe blokira jedan od najvećih projekata u Hamburgu – a rešenje će zavisiti od dogovora vlasti i kompanije.