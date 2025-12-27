Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije pažljivo prati kretanja na tržištu mleka i odnose između mlekara i poljoprivrednih proizvođača, imajući u vidu osetljivost ovog sektora i njegov značaj za ukupnu stabilnost agrarne proizvodnje.

Ministarstvo jasno stavlja do znanja da neće ignorisati niti ostaviti bez institucionalnog odgovora bilo kakvo nekorektno ponašanje pojedinih otkupljivača mleka, a posebno manjih mlekara, prema domaćim proizvođačima. Svako jednostrano i neutemeljeno umanjenje otkupne cene, kao i pritisci na poljoprivrednike koji nisu zasnovani na realnim tržišnim okolnostima, predstavljaju praksu suprotnu principima fer i transparentnog tržišta i zahtevaju institucionalnu proveru.

Podaci sa evropskog tržišta nedvosmisleno pokazuju da u prethodnom periodu nije došlo do pada otkupnih cena sirovog mleka u zemljama Evropske unije. Naprotiv, korekcije cena odnosile su se isključivo na mleko više klase, odnosno na mleko koje se na tržištu tretira kao proizvod sa dodatim kvalitetom. U tom kontekstu, ne postoji objektivno tržišno opravdanje da se u Srbiji sprovode prakse koje dovode do smanjenja otkupnih cena na štetu poljoprivrednih proizvođača.

Ministarstvo će, u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa važećim propisima, pojačati aktivnosti kontrole i praćenja stanja na tržištu mleka, uključujući analizu ugovora, načina formiranja cena, kao i ukupnih tokova u otkupu i preradi. Cilj ovih mera nije represija, već uspostavljanje fer, transparentnih i održivih odnosa u čitavom lancu proizvodnje mleka.

Istovremeno, Ministarstvo poziva sve učesnike na tržištu da pokažu odgovornost i uzdrže se od bilo kakvih pokušaja zloupotrebe poljoprivrednika i aktuelne situacije u političke ili druge neekonomske svrhe. Poljoprivredni proizvođači ne smeju biti taoci interesa pojedinaca, niti sredstvo za pritisak ili destabilizaciju tržišta.

Ministarstvo poljoprivrede ostaje čvrsto opredeljeno za zaštitu domaćih stočara, očuvanje stabilnosti tržišta mleka i jačanje poverenja između proizvođača, prerađivača i države, uz jasnu poruku da će svaki oblik nekorektnog i neodgovornog ponašanja biti blagovremeno razmotren i, ukoliko se utvrdi suprotnost propisima, biti predmet postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom.