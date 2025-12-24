Slušaj vest

Pojava viškova mleka na tržištu Evropske unije, što je rezultiralo i padom cene ovog proizvoda, neće biti bez posledica i za domaće proizvođače, koji strahuju da će zbog aktuelne situacije trpeti gubitke.

Kako bi se predupredili negativni uticaji na ovu, inače osetljivu granu poljoprivrede, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić razgovarao je sa proizvođačima o najboljim rešenjima za prevazilaženje nastale krize.

- Problemi u mlekarstvu više nisu samo lokalni. Kada se evropsko tržište poremeti, to se direktno preliva i na Srbiju. Cena mleka u pojedinim segmentima u Evropi drastično je pala, što otvara prostor za viškove i pritisak na naša tržišta. Ipak, Srbija je povećala proizvodnju, smanjila uvoz i u ovoj godini više izvozi nego što uvozi, ali je struktura tog izvoza takva da količinski plus ne znači uvek i finansijsku dobit, jer se uvoze proizvodi više dodate vrednosti - naglasio je Glamočić i dodao da je potrošnja mleka pala za oko 20 odsto.

mleko Foto: Shutterstock

Šta kažu farmeri?

Miloš Trajković iz Knića, koji ima farmu od devet muznih krava, koje dnevno daju oko 220 litara svežeg mleka, ističe da je ovo nije prva kriza s kojom su se proizvođači mleka sreli.

- Ovo je izuzetno osetljiv sektor i lako se globalni poremećaji prelivaju na nas iako smo mi relativno malo tržište, koje sa samo jedan odsto učestvuje u evropskoj proizvodnji mleka. Svaki dinar sniženja cene mleka jeste oduzimanje od naše zarade. Imamo fiksne troškove i, kad nam skinu cenu za samo jedan dinar, troškovi ostaju, a zarada pada - kaže Trajković, koji je prisustvovao sastanku sa ministrom Glamočićem, na kojem su se tražila rešenja da kriza sa viškovima mleka ne padne samo na teret proizvođača, kao što je to bio slučaj ranijih godina.

- Uz sve probleme koji su pogodili mlekarski sektor, kod nas je došlo i do pada potrošnje, posebno sada u danima posta. Nekako se, kako mi se čini, sve sklopilo nepovoljno po nas. Ideja da se teret krize ravnomernije podeli na proizvođače, mlekare i trgovinske lance za nas proizvođače je fer i korektna. Mi razumemo situaciju, ali ne želimo da se cela stvar politizuje, nama treba pomoć, a ne da gubimo vreme na prazne priče - poručio je Trajković.

Cene mleka Prema rečima Trajkovića, otkupna cena mleka u Srbiji varira od 40 do 50 dinara, a ima delova Vojvodine gde se plaća i 35 dinara po litru svežeg mleka.

- Cenu od 55 dinara dobijaju veliki proizvođači, koji isporučuju velike količine mleka, ali takvih nema puno - kazao je on.

Podsećamo, u cilju podrške mlekarskom sektoru država isplaćuje 19 dinara po litru premije za mleko, što je dovelo do napretka u ovom sektoru i veće proizvodnje.

On ističe da su proizvođači koji imaju velike farme uložili stotine hiljada evra kako bi osavremenili proizvodnju, od kojih su mnogi uzimali kredite, te da sada ne mogu tako lako da se povuku iz tog posla.

- Dok radiš i proizvodiš mleko, imaš para da vraćaš uloženo, a kad bi prodao sve, ne bi dobio ni trećinu uloženih para. Na takav korak mogu da se odluče stariji proizvođači od 60-70 godina koji imaju tri- četiri krave, kod kojih nema ko da nastavi proizvodnju, što je i očekivano - dodao je on.