Na graničnom prelazu Sremska Rača danas je saobraćaj u potpunosti bez zadržavanja.
Danas bez gužvi na graničnom prelazu Sremska Rača: Otvoreno više traka i na ulazu i na izlazu iz zemlje
Otvoreno je više saobraćajnih traka, što je omogućilo brzo „rasterećenje“ prelaza, pa zadržavanja nema ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje.
Foto: Dijana Šćekić
Prema dostupnim informacijama sa terena, putnička i teretna vozila prolaze bez čekanja, a granične službe rade pojačanim kapacitetom kako bi se održao nesmetan protok saobraćaja.
Za razliku od Sremske Rače, na Pavlovića most beleži se kraće zadržavanje.
Na ulazu u Srbiju vozači čekaju oko 20 minuta, ali gužve nisu duže niti se formiraju kolone većih razmera.
