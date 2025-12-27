Slušaj vest

Otvoreno je više saobraćajnih traka, što je omogućilo brzo „rasterećenje“ prelaza, pa zadržavanja nema ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje.

Sremska Rača
Foto: Dijana Šćekić

Prema dostupnim informacijama sa terena, putnička i teretna vozila prolaze bez čekanja, a granične službe rade pojačanim kapacitetom kako bi se održao nesmetan protok saobraćaja.
Za razliku od Sremske Rače, na Pavlovića most beleži se kraće zadržavanje.

Na ulazu u Srbiju vozači čekaju oko 20 minuta, ali gužve nisu duže niti se formiraju kolone većih razmera.

Biznis Kurir

gužva ,saobraćaj, noć
profimedia0855789352.jpg
granični prelaz
collage.jpg