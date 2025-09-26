Slušaj vest

Vlasnici, koji su u jeku poskupljenja očekivali brzu zaradu, sada sve češće spuštaju iznose i po 10.000 evra, uz napomenu da je cena "snižena" ili "dogovor moguć".

Razlog je jasan, mnoge kuće koje se prodaju u oglasima su godinama zapuštena seoska imanja ili nasleđene nekretnine u kojima niko ne živi. Vlasnici su ih držali prazne dok nisu počele da propadaju, a kada je tržište poskočilo, odlučili su da ih ponude po visokoj ceni. Međutim, kupci ne žele da plate mnogo za objekte u koje je potrebno dodatno ulaganje, pa prodavci sada spuštaju očekivanja.

Međutim, sa predlogom zakona " konačno svoj na svome", stvari su potpuno dobile novi ugao.

Ministar finansija Siniša Mali i ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević izjavili su da se u narednom periodu očekuje pad cena nekretnina širom Srbije, nakon stupanja na snagu zakona „Svoji na svome“.

Na pitanje da li će tržište zaista osetiti pojeftinjenja, ministarka Sofronijević je naglasila da će povećana ponuda neminovno dovesti do snižavanja cena.

– Poznato je da je zabranjeno prometovanje neuknjiženim nepokretnostima, a ako na tržištu imate veliki broj ponuda, to je zakon ponude i tražnje – rekla je ministarka.

Mali je podsetio da su kamatne stope dodatno smanjene, što olakšava kupovinu stanova i kuća.

– Ljudima je sada lakše da dođu do novca da kupe nekretnine. Imaćemo dupli efekat za sve građane Srbije. Država je stabilna, ostali poreski prihodi su stabilni. Nećemo više ništa od poreza da uzimamo od građana, hoćemo da im damo. To ide na plate, penzije, minimalne zarade, kilometre auto-puteva, pruga, vrtiće, sve ono sto znači građanima Srbije – zaključio je ministar u emisiji „Direktno sa Minjom Miletić“.