Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, Aleksandra Sofronijević, najavila je da će po hitnom postupku biti upućen u Skupštinu i da će početi da se primenjuje već dan nakon usvajanja.

Kako je istakla, ključni deo reforme je digitalna platforma za evidenciju objekata na teritoriji Srbije, koju je izradio Republički geodetski zavod i koja će odmah biti dostupna svim lokalnim samoupravama.

Ona je rekla da će građani moći da prijave nelegalne objekte kada prođe 45 dana od momenta stupanja zakona na snagu.

Ne propustite Nekretnine EVO KAKO DA PRIJAVITE OBJEKAT ZA LEGALIZACIJU: Detaljan postupak po koracima i cene na jednom mestu

– Digitalna platforma već postoji i ona je izrađena uz tehničku podršku Republičkog geodetskog zavoda. Biće ustupljena opštinama koje imaju rok od 30 dana da ucrtaju sve zone zaštite, sve zone javne namene i da naplatu doprinosa prikažu po zonama.

Kada se taj posao završi, opštine će biti dužne da organizuju pravnu pomoć za ljude koji nemaju potrebno tehničko znanje da popune prijavu. Paralelno će ovaj period biti korišćen da našim građanima kažemo šta treba da pripreme, a to je osnovni set podataka o nepokretnosti i vlasniku – rekla je Sofronijevićeva.

Foto: Youtube Printscreen

Digitalna podloga, kako kaže, biće odmah dostupna svim jedinicama lokalne samouprave.

– Tada počinje da teče rok od 30 dana u kojem se podaci vraćaju Agenciji, plus još 15 dana da Agencija izvrši proveru i ažuriranje. Prijave počinju od momenta stupanja zakona na snagu, sa inicijalnim rokom od 45 dana, zatim sledi ciklus prijavljivanja od 60 dana, uz dodatnih 30 dana za eventualne prigovore, što ukupno čini 90 dana – rekla je Sofronijevićeva.

Ministarka ističe da će visina takse za legalizaciju zavisiti od veličine opštine odnosno grada, ali i od vrste objekta.

– Sve opštine sa manje od 50.000 stanovnika, kao i sva sela u Srbiji, zajedno sa pomoćnim i ekonomskim objektima, koštaće 100 evra. U Beogradu taksa se kreće od 100 do 1.000 evra, dok u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu iznosi od 100 do 500 evra. Za gradove sa 50.000 do 100.000 stanovnika raspon je od 100 do 300 evra – navela je Sofronijevićeva.

Na pitanje da li će investitori koji su nelegalno gradili proći isto kao i građani, Sofronijevićeva je naglasila da država ne nagrađuje nesavesne graditelje.

– Oni su prevarili kupce stanova i svoju državu, čime su direktno ugrozili budžet opštine ili grada. Ako su poznati i dostupni, plaćaju naknadu i to ne 100 ili 1.000 evra, već iznos jednak doprinosu koji bi morali da plate da su na vreme tražili i dobili građevinsku dozvolu. U toj situaciji kupci stanova ne plaćajuni tih simboličnih 100 evra – rekla je Sofronijevićeva.

Foto: Shutterstock

Kupci stanova koje su prevarili investitori

Kupci stanova, kako dodaje, plaćaju od 100 do 1.000 evra samo u slučajevima kada investitor nije poznat ili mu se ne može ući u trag.

Sofronijevićeva je podsetila da je Kaluđerica najveće nelegalno naselje na Balkanu, ali i da novi zakon ne donosi univerzalna rešenja, već jasna pravila – posebno kada je reč o uzurpaciji tuđeg zemljišta.

– Predmet evidentiranja mogu da budu svi, ali predmet upisa ne mogu biti svi. Štite se javna dobra, štite se kulturna dobra i štiti se privatna svojina. Zakon je posebno predvideo situacije kada je građeno na tuđem zemljištu, to su klasični slučajevi uzurpacije i našim Ustavom se privatna svojina posebno štiti.

Zakon predviđa da se najpre reši pitanje vlasništva zemljišta, a tek potom, ako se vlasnik i bespravni graditelj dogovore, može da se upiše pravo. Ako do dogovora ne dođe, upisuje se vlasnik zemljišta – objasnila je Sofronijevićeva.

BONUS VIDEO: