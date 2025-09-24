UVOĐENJE REDA NA TRŽIŠTU NEKRETNINA! Ovo su benefiti za ljude koji će moći da legalizuju nelegalne objekte
Legalizacija 4,8 miliona nelegalnih objekata za simboličnih 100 evra, koja će biti omogućena novim zakonom koji bi Vlada Srbije trebalo da usvoji u petak, imaće snažan uticaj na tržište nekretnina, smatraju poznavaoci ove oblasti.
Osim što će ljudima omogućiti da konačno budu svoj na svome, daće im priliku i da te objekte lakše prodaju, stavljaju pod hipoteku za nove kredite, što će, prema mišljenju agenta za nekretnine Dušana Mirkulovskog, uticati na veći promet na tržištu.
Snažan uticaj na tržište nekretnina
- Najavljena legalizacija objekata za simboličnih 100 evra može imati snažan uticaj na tržište nekretnina. Godinama je veliki broj nepokretnosti, a pre svega kuća ostajao van sistema katastra, overe, samim tim i prometa upravo zato što nisu imali uredne papire. Takve nepokretnosti bilo je teško prodati, još teže ih je bilo založiti za kredit, a kupci su se izlagali ozbiljnim rizicima. Kada se objekat legalizuje i uknjiži, on dobija pravnu sigurnost, a samim tim postaje prihvatljiv za banku kao kolateral.
On dodaje da ostaje da se vidi kako će izgledati upis tih nepokretnosti u katastar, ali da to neće automatski sniziti cene stambenih kvadrata.
Cena kvadrata neće automatski pasti
- To otvara mogućnost za dobijanje stambenih i gotovinskih kredita, čime vlasnici i kupci ulaze u mnogo sigurniji i transparentniji proces. Zapravo to znači i da će veći broj građana moći da uđe u kupovinu. Povećanje ponude nekretnina koje su pravno čiste može smanjiti pritisak na rast cena, ali to ne znači da će kvadrat automatski pojeftiniti. Na cene i dalje presudno utiču odnos ponude i potražnje, lokacija i troškovi gradnje. Ono što je sigurno jeste da će tržište postati likvidnije, prometa će biti više, a kupci će imati širu i sigurniju ponudu.
Dušan Mirkulovski ističe da, kad je legalizacija u pitanju, za građane je najvažnije što će se ovim potezom smanjuje rizik od kupovine divljih objekata.
- Mnogi od njih će konačno dobiti uredne papire. To znači manje nesigurnosti, manje mogućnosti prevara i više poverenja u sam proces kupovine. Dugoročno gledano, ovakve mere ne samo da uvode red u tržište već podstiču i zdravu konkurenciju među investitorima i vlasnicima, jer se svi mi koji se bavimo ovim poslom nadamo da će siva gradnja konačno da se smanji.
Prema podacima Ministarstva građevinarstva, samo na teritoriji grada Beograda ima 266.655 nezakonito izgrađenih objekata, od kojih je najviše stambenih, čak 203.298.
Korak ka uređenju tržišta
Docent dr Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu ističe da legalizacija nelegalnih objekata predstavlja važan korak ka uređenju tržišta nekretnina u Srbiji.
- Ova mera donosi veću pravnu sigurnost vlasnicima, jer će im omogućiti nesmetano raspolaganje imovinom, uključujući prodaju, zakup i nasleđivanje. Takođe, ozakonjene nekretnine postaju prihvatljivije za banke, što otvara mogućnost korišćenja kredita i podstiče dodatna ulaganja. Stabilizacija pravnog okvira pozitivno utiče na atraktivnost tržišta, jer smanjuje rizik i povećava poverenje investitora. Dugoročno, očekuje se da će ova mera doprineti rastu građevinskog sektora, ali i pratećih delatnosti, čime će imati značajan pozitivan efekat na celokupnu privredu. Istovremeno, veća transparentnost tržišta nekretnina doprinosi i efikasnijem planiranju urbanog razvoja - ističe Mijušković za Kurir.