

Dušan Mirkulovski ističe da, kad je legalizacija u pitanju, za građane je najvažnije što će se ovim potezom smanjuje rizik od kupovine divljih objekata.



- Mnogi od njih će konačno dobiti uredne papire. To znači manje nesigurnosti, manje mogućnosti prevara i više poverenja u sam proces kupovine. Dugoročno gledano, ovakve mere ne samo da uvode red u tržište već podstiču i zdravu konkurenciju među investitorima i vlasnicima, jer se svi mi koji se bavimo ovim poslom nadamo da će siva gradnja konačno da se smanji.