Kredit je za mnoge građane obaveza koja traje decenijama, a život donosi brojne situacije koje mogu promeniti način na koji ga otplaćujemo.

Šta ako dobijete povišicu dok otplaćujete kredit – da li je pametno da ranije zatvorite dug ili da ulažete na drugi način? A šta ako ostanete bez posla, odete na bolovanje ili se suočite sa manjim primanjima? Kako se zaštititi, šta pregovarati sa bankom?

O ovoj temi govorili su Milan Jovićević, ekonomista, Nemanja Todorović, advokat i Uglješa Džambić, direktor Odeljenja za posrednu kontrolu poslovanja banaka.

Džambić objašnjava da ako neko izgubi posao, banke su u obavezi da mu ponude neku od opcija kaoko bi olakšali trenutnu finansijsku situaciju:

- Ako je neko ostao bez posla, treba da se obrati banci, ukoliko se banka kod koje ima kredit nije obratila njemu, da zatraži određenje ustupke u smislu smanjenja kamatne stope ili ako je ostao bez posla najbolje je da traži monatorijom nad otplatom kredita, da ne plaćaju rate dok ne nađe novi posao. Kada se njegovo stanje oporavi, onda može da nastavi sa otplatom. Svakako, bankama je u interesu da zadrže klijenta, kako bi on nakon nalaska posla, nastavio da otplaćuje kredit i ostane njihov član - kaže Džambić i dodaje:

- To važi i za stambeni i za gotovinski kredit, banke će svakako ponuditi ovu mogućnost. Postoje određeni modaliteti u pregovorima sa bankom. Klijent može da se dogovori sa bankom o onoj opciji koja je njemu najpraktičnija. U skladu sa novim zakonom, usvojenom u martu 2025. godine, banke su u obavezi da prate klijente i ako vide da ima problema sa otplatom, da ga kontaktiraju. To ne znači da se klijent sam ne može obratiti.

Todorović naglašava da će se kamatna stopa za vremene monotorijuma povećavati:

- Ako ste sami i niko ne misli na vas, nemojte da platite tri rate kredita i neko će se setiti vas. Zakon o finansijskim uslugama podrazumeva da možete da isplatite kredit ranije. Ako ste izgubili posao, vi možete da dođete i tražite monatorijum, međutim, ni taj monatorijum ne možete raditi beskonačno. Šta se dešava sa kamatama dok to traje? Obaveze se ne zamrzavaju, već se uvećavaju bez olbzira na monotorijum. Kamata ide sve vreme - ističe Todorović.

Čak 43% ispitanika u Srbiji se odlučilo za novčanu pomoć od strane rodbine, radi otplate:

- Stavlja se monotorijum, tri do šest meseci je grejs period koji se ponudi od strane banaka. Takođe, program refinansiranja kako biste mogli da proađate alternativni pristup. Za to vreme bi bilo poželjno da tražite posao negde gde ste stručni i vični. Ukoliko se ne nađe posao, nije strano ni pitati rodbinu za pozajmnicu. Mnogi pribegavaju tome, čak 43% ispitanika u Srbiji se odlučilo za taj aspekt. Sa druge strane, morate da razgovarate sa bankom, oni su fleksibilni danas. Njima se ne isplati da oni ulaze u procese da vas tuže, jer su to izdaci - kaže Jovićević.

Sa druge strane, kada je reč o dobijanju povišice, Jovićević objašnjava da li je pametno upuštati se u ranije zatvaranje kredita:

- Lokacija resursa je svakako nešto što se preporučuje u finansijskom smislu. Taj novac da se uloži u neku opciju B ili C, ukoliko smatrate da ćete novonastalim kapitalom platiti ratu i da će vam ostati i preko toga. U inicijalnoj fazi, kada se odlučite o uzimanju kredita, vama će se ponuditi Eurobor. Dosta smo vezani za taj parametar kvadratne stope. Ali, Euribor je varijabilna stavka.

Goran Gajić, novinar iz Nemačke, otkrio je za Kurir televiziju kakva je trenutna situacija u Nemačkoj sa kreditima i da li ga je teško dobiti:

- U prvom kvartalu ove godine je porasla potražnja za stabenim kreditima i u tu svrhu, finansijske institucije su finansirale oko 25 milijardi evra za ove stvari. Kada su u pitanju standardne procedure za dobijanje kredita u nemačkoj, može se implicirati, radi se o kreditima na rate, o potrošačkim kreditima, namenskim itd.. Zanimljivo je zašto i u kojim slučajevima Nemci uzimaju kredit. Najčešće se radi o finansiranju kupovine automobila, nameštaja, tehnologije. Radi se i o refinansiranju starih kredita sa nižom kamatnom stopom.

Ksenija Stojiljković, urednik na Kurir televiziji, planira u narednom periodu da podigne kredit. Tim povodom, podelila je svoja razmišljanja o ovoj temi:

- Ušla sam u samu proceduru uzimanja kredita, sa tim što je meni u banci rečeno da oni ne mogu odmah da ga odobre, s tim što je reč o malo većem potrošačkom kreditu. Nemam kreditnu istoriju, tako da sam se sa njima dogovorila da koristim neko vreme dozvoljeni minus, kako bi oni videli da sam ja odgovorna i da neću preterano trošiti taj novac - kaže Stoiljković i dodaje:

- Već sada razmišljam o tome šta će se desiti sa kreditom, ako se desi neka nepredviđena situacija. Predlažem i ostalima, da od svake plate odvoje određenu svotu novca. Taj novac je prosto tu zbog takvih situacija. Sve banke daju i osiguranje kredita i mislim da je to veoma dobra stvar.

