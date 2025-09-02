PODNETO 700 ZAHTEVA ZA KREDITE Evo kolika je kamata nakon novih mera države - Čortan: Građane čeka olakšanje kod postojećih pozajmica, ali i novih
Paket pomoći je stupio na snagu, a jedna stavka jesu i povoljnije rate kredita. Kako Kurir saznaje, prvi kredit sa nižom kamatnom stopom potpisan je juče, a kakva je situacija danas i kakve su sada kamate, za Kurir televiziju objasnio je Aleksandar Čortan član Upravnog odbora
- Banka Poštanska štedionica, jedina državna banka na tržištu je prva, 15 dana pre roka izašla sa ponudom u skladu sa očekvianjima našeg regulatora NBS, u skladu sa paketom pomoći koji je pripremljen za naše građane - kaže Čortan
Čortan navodi da je juče bilo 700 zahteva, a oko 130 zahteva je i realizovano istog dana.
- Kamate su bile onakve kakve je tržište formiralo, a sada su one spuštene na određeni nivo. Banka Poštanska štedionica je spustila kamate ispod pragova očekivanja, a građane očekuje relaksacija obaveza kada su upitanju postojeći krediti, ali i novo zaduživanje. Kamatne stope su značajno niže nego jula meseca - kaže on.
Čortan je objasnio da ukoliko građani imaju primanja manja od 100 hiljada dinara, ili su penzioneri bez obzira na visinu primanja, ovako bi izgledao primer kredita:
- Kredit sa osiguranjem života je u julu mesecu imao kamatnu stopu od 13,5%, a danas ga možete dobiti po stopi od 9,99%, što znači da je ukupna ušteda u planu otplate i do 25% u visini kamate koju će manje platiti banci za pozajmljena sredstva - kaže Čortan.
