Kako je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas su značajno snižene cene osnovnih životnih namirnica i potrepština u prodavnicama širom zemlje. Građani već osećaju konkretno olakšanje u svakodnevnoj kupovini, a ostvarene uštede sve se jasnije odražavaju i kroz više novca u njihovim novčanicima.

Ovaj potez, koji je i prva od 5 novih mera države, ima za cilj da se ublaže efekti rastućih troškova života, te da se građanima obezbedi veća ekonomska sigurnost u svakodnevnoj potrošnji.

"Svakako znači, ljudi prate akcije, bilo da se radi o garderobi ili hrani, puno znači", "Meni kao roditelju mnogo će značiti snižene cene", "Penzioner sam i svakako će svima puno značiti svima", "Bilo je kranje vreme, marže su predstavljale opterećenje za kućne budžete, biće ušteda i to neće biti male uštede" - istakli su građani Novog Sada i Bačke Palanke, koji su prijatno iznenađeni potezom države i nisu krili oduševljenje.

I u Kragujevcu, ali i drugim delovima Srbije su građani pozdravili ovu meru.

"Pozitivno u svakom slučaju, svi vole da im je nešto jeftinije, pozdravljam ovaj potez", "Izašla sam na pauzu sa posla, vidim da je ovaj jogurt jeftiniji", "Od jutros sam bio u prodavnici, video sam da su sve cene manje, pozdravljam odluku i pomoć građanima".

