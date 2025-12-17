Slušaj vest

U prilog tome govore i političke veze rukovodstva kompanije sa Moskvom i Vašingtonom, navode tri anonimna izvora upoznata sa pregovorima.

Prema tvrdnjama izvora za Rojters, Midad enerdži planira ponudu u gotovini, pri čemu bi sredstva za Lukoilovu imovinu bila deponovana na eskro računu i oslobođena tek nakon eventualnog ukidanja sankcija ruskoj kompaniji.

Eskro račun (engl. escrow account) je poseban, neutralan račun na kojem se novac ili druga imovina privremeno drži "na čekanju" dok se ne ispune unapred definisani uslovi ugovora.

Jedan od izvora naveo je da bi u realizaciju posla sa Lukoilom mogle da budu uključene i američke kompanije.

Generalni direktor firme Midad enerdži Abdulah AI-Aiban je brat uticajnog savetnika za nacionalnu bezbednost Saudijske Arabije, Musaeda AI-Aibana, koji je učestvovao u američko-ruskim mirovnim razgovorima u februaru.

Njihov otac Muhamed Al-Aiban bio je prvi šef saudijske obaveštajne službe. Američko Ministarstvo finansija je već odbilo ponude kompanije Gunvor i američke banke Xtellus Partners za preuzimanje Lukoilove imovine u inostranstvu, a rok za prodaju ističe 17. januara.