U Sisku je u sredu počela isplata uskrsnica u iznosima od 50 do 70 evra penzionerima, korisnicima nacionalne naknade, kao i osobama sa priznatim statusom negovatelja.

Hrvatski penzioneri sa penzijom do 270 evra dobiće 70 evra uskrsnice, dok će 60 evra dobiti oni sa penzijom od 270 do 400 evra. Najmanje će dobiti penzioneri koji imaju penzije od 400 do 540 evra kojima će biti isplaćene uskrsnice od 50 evra.

Korisnici nacionalne naknade za starije osobe, kao i roditelji negovatelji i negovatelji, dobiće 70 evra.

"Uskrsnice su mali, ali važan znak pažnje i poštovanja prema našim sugrađanima koji su svojim radom i brigom o drugima dali značajan doprinos zajednici. Grad će i dalje sprovoditi mere koje podižu kvalitet života i pružaju konkretnu podršku u svakodnevici“, poručio je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić.

Podsetimo, u Samoboru je isplata gradske uskrsnice penzionerima, osobama sa invaliditetom, nezaposlenim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe sa primanjima do 400 evra počela 9. marta.

Visina uskrsnice u Samoboru zavisi od primanja i iznosi 85, 60 i 45 evra. Podnosiocu zahteva sa primanjima do 250 evra pripada uskrsnica od 85 evra, onome sa primanjima od 250,01 do 325 evra biće isplaćeno 60 evra, dok će onima sa primanjima od 325,01 do 400 evra uskrsnica iznositi 45 evra.

Isplata će trajati do 4. aprila, što je krajnji rok za preuzimanje ove jednokratne novčane pomoći.