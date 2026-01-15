Slušaj vest

Nacionalna naknada za starije osobe definisana je kao lično pravo koje se ne može preneti na drugo lice niti naslediti. Pravo na ovu naknadu imaju hrvatski državljani stariji od 65 godina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje deset godina neposredno pre podnošenja zahteva, pod uslovom da nisu korisnici penzije niti su osiguranici u obaveznom penzijskom osiguranju.

Ko ima pravo

Pored osnovnih uslova, propisano je i da prihod podnosioca zahteva ili članova njegovog domaćinstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini, preračunat po članu domaćinstva na mesečnom nivou, ne sme prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe, odnosno 309 evra. Takođe, podnosilac ne sme biti korisnik zagarantovane minimalne naknade prema propisima o socijalnoj zaštiti, ne sme imati priznato pravo na uslugu smeštaja, niti sme biti primalac izdržavanja na osnovu ugovora o doživotnom ili dosmrtnom izdržavanju, osim ako je pokrenut postupak za raskid, utvrđivanje ništavosti ili poništenje takvog ugovora.

"Izuzetno, korisnik prava na penziju i korisnik prava na zagarantovanu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uslovom da se na zahtev korisnika obustavi isplata penzije, odnosno da se utvrdi prestanak prava na zagarantovanu minimalnu naknadu“, napominje Hrvatski zavod za penzijsko osiguranje (HZMO).

Postupak priznavanja prava

Postupak priznavanja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se podnošenjem zahteva, pojašnjavaju iz HZMO-a, a zahtev se predaje područnoj organizacionoj jedinici Zavoda nadležnoj prema prebivalištu podnosioca. Obrazac zahteva može se preuzeti putem zvaničnih kanala ili kupiti u prodavnicama Narodnih novina, a dostupna je i mogućnost elektronskog podnošenja zahteva putem sistema e-Građani.

Pravo na nacionalnu naknadu priznaje se od dana podnošenja urednog zahteva, ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi. Korisnicima penzije to pravo pripada od prvog dana nakon obustave isplate penzije iz obaveznog penzijskog osiguranja u Hrvatskoj i inostranstvu, dok korisnicima zagarantovane minimalne naknade pravo počinje da teče od prvog dana nakon prestanka tog prava.

Iznos nacionalne naknade od 1. januara 2025. godine iznosi 154,50 evra. Naknadu isplaćuje Zavod na račun korisnika u banci ili putem pošte na adresu u Republici Hrvatskoj, a korisnici koji primaju naknadu putem pošte mogu ovlastiti punomoćnika za preuzimanje sredstava, pri čemu punomoć važi godinu dana.

Rok od 15 dana

U okviru istog sadržaja objavljena je i promotivna poruka o rekordnoj vrednosti bitkoina, uz poziv građanima da preuzmu vodič i informišu se o trgovanju kriptovalutama na berzi.

"Korisnik prava na nacionalnu naknadu za starije osobe dužan je da u roku od 15 dana prijavi nadležnoj područnoj službi, odnosno područnom uredu, svaku promenu nastalu u ličnim ili stvarnim okolnostima koja utiče na pravo i korišćenje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe. Nacionalna naknada za starije osobe je lično pravo korisnika i ne može se preneti na drugo lice niti naslediti. Nacionalna naknada za starije osobe ne može biti predmet izvršenja ili obezbeđenja“, piše HZMO.

A u petak, 16. januara 2026. godine, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za decembar 2025. korisnicima koji imaju račune otvorene u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobiće 19.188 korisnika (80,32 % žena i 19,68 % muškaraca), za šta je iz Državnog budžeta obezbeđeno 2.958.226,95 evra.