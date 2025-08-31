Slušaj vest

Građani Srbije od sada imaju mogućnost da zahtev za zamenu vozačke dozvole podnesu elektronskim putem preko Portala eUprava.

Ova usluga omogućava i dostavu nove dozvole na adresu prebivališta, što znatno olakšava proceduru.

Kada možete koristiti uslugu?

Zahtev se može podneti u sledećim slučajevima:

nakon isteka probne vozačke dozvole ili ranije izdate dozvole (najranije 30 dana pre isteka),

prilikom promene ličnog imena ili prebivališta,

u slučaju gubitka, krađe ili uništenja vozačke dozvole ili probne dozvole. Uslovi za korišćenje usluge

Da biste podneli elektronski zahtev, potrebno je da:

imate važeću ličnu kartu Republike Srbije,

budete prijavljeni na Portal eUprava putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilne aplikacije ConsentID,

imate instaliranu aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ili kvalifikovani sertifikat u klaudu),

potvrdite da nije došlo do značajne promene izgleda i da vaša lična karta nije starija od pet godina,

potvrdite da vaša ranija dozvola nije imala zdravstvena ograničenja. Dostava dozvole na adresu

Nova vozačka dozvola može se dostaviti na kućnu adresu, a troškove dostave snosi podnosilac zahteva. Plaćanje se vrši prilikom uručenja pošiljke. Nakon prijema nove dozvole, stara ili probna dozvola mora biti uništena, a korišćenje nevažećih dokumenata u saobraćaju je zabranjeno.

Ukoliko dostava na adresu nije moguća ili korisnik to ne želi, obaveštenje o preuzimanju izdaje se u nadležnoj policijskoj upravi ili stanici.

Plaćanje i rokovi

Poslednji korak elektronskog zahteva je plaćanje. Uplatnica se automatski generiše, a rok za uplatu je 15 dana od dana izdavanja. Plaćanje se može izvršiti platnim karticama (VISA, Master, Maestro, Dina), elektronskim bankarstvom ili opštom uplatnicom.

1/5 Vidi galeriju Ovako treba da izgleda postupak podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole Foto: Printscreen/RTS