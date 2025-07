Putovanje automobilom u najlepšu mediteransku zemlju zahteva pažljivu pripremu. Na Preševu, gde se čeka prelazak u Makedoniju, sve češće se dešava da porodice budu primorane da se vrate jer ne poseduju zeleni karton ili im fali dokaz o registraciji vozila. Čak i ako imate srpsku vozačku dozvolu i pasoš, to nije dovoljno – dokumenti moraju biti kompletni i validni.

Za prelazak granice neophodno je imati važeći pasoš ili ličnu kartu, koja mora važiti najmanje tri meseca nakon planiranog povratka iz EU. Iako graničari često ne traže međunarodnu vozačku dozvolu (IDP), njeno posedovanje značajno umanjuje rizik od zastoja. Zatim, stoji i obavezni zeleni karton – to je međunarodna potvrda o osiguranju vozila, bez koje se u Makedoniju ne ulazi ni metar dalje.

Vlasnici automobila moraju imati pri ruci i saobraćajnu dozvolu, odnosno original ili overenu kopiju, a ako vozite auto koji nije vaš, potrebna je overena punomoć. Dokaz o smeštaju u Grčkoj ili povratnoj karti nije uvek neophodan, ali grčki graničari imaju pravo da ga zatraže – i to može da vam poremeti plan putovanja.

Dokument koji mnogima promakne, a presudan je za prelaz

Od svih papira, upravo zeleni karton je najčešće previđen, apsolutno je neophodan za prelazak granice sa Severnom Makedonijom. On vam garantuje da ste osigurani u slučaju saobraćajne nezgode – i to ne samo tokom vožnje, već i za nepredviđene troškove. Ako ga nemate pri sebi, makedonska policija vas ne pušta, a grčka granica ne pravi izuzetke čak ni ako stižete direktno iz Makedonije.

Putujete li sa decom, naročito ako maloletnici nisu u pratnji oba roditelja, obavezni ste da imate overenu saglasnost drugog roditelja. To nije preporuka, to je pravilo – bez tog papira možete ostati na granici. Uz to, preporučuje se da se potroši nekoliko evra više na privatno putno zdravstveno osiguranje. Jedna poseta hitnoj pomoći u Grčkoj može lako da pređe hiljadu evra bez osiguranja.