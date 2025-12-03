Evropski savet saopštio je da je postigao dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine.
InfoBiz
Evropa ukida ruski gas do 2027: Još tri zemlje EU zavisne od ovog energenta
Slušaj vest
To je ocenjeno kao ključni korak ka okončanju energetske zavisnosti od Rusije.
Prema sporazumu, biće uvedena pravno obavezujuća zabrana uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz cevovoda iz Rusije. Potpuna zabrana stupiće na snagu krajem 2026. godine, odnosno na jesen 2027., prenosi Rojters.
Udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu Evropske unije pao je na 12 odsto u oktobru, što je drastičan pad u odnosu na oko 45 odsto pre početka rata u Ukrajini 2022. godine.
Uprkos tome, Mađarska, Francuska i Belgija i dalje su među državama članicama koje uvoze ruski gas.
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši