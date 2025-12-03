Slušaj vest

To je ocenjeno kao ključni korak ka okončanju energetske zavisnosti od Rusije. 

Prema sporazumu, biće uvedena pravno obavezujuća zabrana uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa iz cevovoda iz Rusije. Potpuna zabrana stupiće na snagu krajem 2026. godine, odnosno na jesen 2027., prenosi Rojters.

Udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu Evropske unije pao je na 12 odsto u oktobru, što je drastičan pad u odnosu na oko 45 odsto pre početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Uprkos tome, Mađarska, Francuska i Belgija i dalje su među državama članicama koje uvoze ruski gas.

