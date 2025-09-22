Svaka poseta lekaru u Nemačkoj će se naplaćivati

Merc je u Bundestagu izjavio da se promene moraju desiti kako bi novac koristili na način koji istinski pomaže onima kojima je potreban.

Ali kako bi to trebalo da funkcioniše? Merc nije izneo nikakve konkretne korake: "Moramo bolje iskoristiti novac koji možemo prikupiti u tu svrhu.“

Jer, uprkos rekordnim doprinosima, u fondovima zdravstvenog osiguranja postoji jaz od 4 milijarde evra, navode nemački mediji.

Zdravstveni ekonomista navodi tri pristupa kojima bi se mogle uštedeti milijarde. Prema savetu stručnjaka, osnovni princip je: "Potrebna je veća lična odgovornost u zakonskom zdravstvenom osiguranju.“

Naknada za posetu lekaru

"Naknada od 15 evra po poseti lekaru pomogla bi da se smanji nepotrebno korišćenje – a istovremeno ublažila društvene uticaje“, rekao je stručnjak.

Naknada za ordinaciju (od 2004) jednoglasno je ukinuta od strane Bundestaga 2012. godine. Dospevala je tromesečno i koštala je 10 evra.

Naknada za kontakt plaćala bi se za svaku posetu lekaru. Birokratski teret za naknadu za ordinaciju bio je u to vreme prevelik, a pacijenti su negodovali zbog naplate. Tadašnja ministarka zdravlja Ula Šmit čak je dobijala pretnje, a intervenisao je i Savezni ured kriminalističke policije.

Digitalizacija u zdravstvenom sistemu

Stručnjak naglašava: "Potrebna je dosledna digitalizacija.“ Konkretno: sveobuhvatno korišćenje elektronskog kartona pacijenata i više telemedicine. To može da spreči dvostruke preglede i učini sistem efikasnijim.

Veća konkurencija među zdravstvenim osiguravajućim društvima

Stručnjak predlaže da se zdravstvenim osiguravajućim društvima da više prostora za prilagođene cene. „Ukinuti naknadu za kontakt za prethodnu posetu porodičnom lekaru pruža razumne podsticaje“, kaže ekonomista. Posebne cene za hronične bolesnike takođe bi bile zamislive.

Stručnjak procenjuje da bi se ovim merama moglo uštedeti oko 18 milijardi evra godišnje u kratkom roku – što je ekvivalentno punoj stopi doprinosa (trenutni prosečan doprinos: 17,7 posto).

Sa bruto mesečnim prihodom od 3.500 evra, to bi predstavljalo uštedu od 17,50 evra mesečno za osiguranika, što je ekvivalentno 210 evra godišnje, pišu nemački mediji.