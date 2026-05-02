Slušaj vest

Vrednost tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na 2024. godinu, dok je broj kupoprodajnih ugovora 129.185, što je povećanje od 1,8% u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Republički geodetski zavod.

Tržište stanova zabeležilo je porast aktivnosti u odnosu na 2024. godinu, mereno rastom broja kupoprodajnih ugovora od 5,5% i rastom vrednosti tržišta od 17,4%.

Garaže poskupele 17%

Osim stanova, tržišna vrednost garažnih prostora porasla je za 17,3%, uz smanjenje broja ugovora od 4,8%. Segment kuća takođe pokazuje porast vrednosti za 8,8% i blago smanjenje broja ugovora za 1,4%.

Povećanje broja ugovora za 7,2% i vrednosti za 1,2% zabeleženo je u segmentu građevinskog zemljišta. Kod poslovnih prostora uočen je umeren rast broja ugovora (1,2%) i vrednosti tržišta (3,8%). Od svih segmenata, jedino je tržište poljoprivrednog zemljišta zabeležilo smanjenje broja ugovora (10,8%), kao i smanjenje vrednosti tržišta (14,1%).

U stanove uloženo 4,8 milijardi evra

Najveći deo ukupne vrednosti prometa na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 4,8 milijardi evra i udelom od 60% ukupno prometovane vrednosti. Za kupovinu kuća izdvojeno je 655,5 miliona evra (8,1%), za građevinsko zemljište 549,2 miliona evra (6,8%), za poslovne prostore 337,8 miliona evra (4,2%), a za poljoprivredno zemljište 229,4 miliona evra (2,8%).

Grad Beograd dominira u ukupnoj vrednosti prometovanih stanova na nivou Republike Srbije, sa udelom od 53%. Takođe, ima najveće učešće u vrednosti prometovanih garažnih prostora (68%), kao i u vrednosti poslovnih prostora (48%) i građevinskog zemljišta (47%).

Kuće i vikendice najbolje "idu" u Vojvodini

S druge strane, region Vojvodine prednjači u vrednosti prometa poljoprivrednog zemljišta sa udelom od 72%, kao i u prometu kuća (41%) i vikendica (54%).

Najveći broj kupoprodajnih ugovora u 2025. godini dostavljen od strane javnih beležnika je na području Osnovnog suda u Novom Sadu 11.176, dok je najveći obim novčanih sredstava ostvaren na području Prvog osnovnog suda u Beogradu u iznosu od 1,4 milijarde

evra.

Kancelarija Javni beležnik LJubica Bajić sa teritorije Osnovnog suda u Novom Sadu je kancelarija sa najvećim brojem dostavljenih kupoprodajnih ugovora u 2025. godini – 1.906, dok je kancelarija Javni beležnik Dragina Divac sa teritorije Drugog osnovnog suda u

Beogradu kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava od oko 249,2 miliona evra.

Na kredit kupljeno 14 odsto stanova

Kreditno finansiranje zabeleženo je u 14% ugovora o prometu nepokretnosti što predstavlja porast od 4 procentna poena u odnosu na prošlu godinu. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 31% ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano

je kreditno plaćanje, što predstavlja porast od 8 procentnih poena u odnosu na 23% iz prethodne godine.

Najskuplji kvadrat stana 15.298 evra

Kada je reč o najvišim cenama prometovanih nepokretnosti u Republici Srbiji u 2025. godini najskuplji kvadrat stana prodat je po ceni od 15.298 evra po metru kvadratnom na teritoriji beogradske opštine Savski venac, dok je najveća suma u iznosu od 1,8 miliona evra izdvojena za stan na lokaciji "Beograd na vodi“.

Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste gradske opštine je najskuplje garažno mesto plaćeno 66.000 evra. Najskuplji kvadrat poslovnog prostora prometovan je na teritoriji beogradske opštine Stari grad za 8.974 evra, a najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,8 miliona evra.

U Šidu prodato najskuplje zemljište

Za najskuplje poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji u 2025. godini je izdvojeno 5,9 miliona evra na teritoriji opštine Šid.

Osim Godišnjeg izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti, Republički geodetski zavod od sada objavljuje i izveštaj "Statistika cena nepokretnosti“ koji pruža korisnicima statistički prikaz podataka o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji.

Ovaj novi izveštaj donosi nove informacije o prosečnim cenama nepokretnosti kao što su: prosečna cena stanova u 2025. godini u Republici Srbiji koja je iznosila 89.977 evra, a prosečna cena kuća 38.530 evra.

Objavljivanjem Izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti, zatim Statistika cena nepokretnosti i drugih publikacija Republičkog geodetskog zavoda, kao i podataka iz Registra cena nepokretnosti, RGZ nastoji da doprinese većoj transparentnosti i boljem

funkcionisanju samog tržišta, ali i da pomogne svim donosiocima odluka u vezi sa strateškim pitanjima u oblasti nepokretnosti.