– Rekao bih da je ovaj posao prodaja informacija za pozamašnu sumu. Jer kada idete preko agencije da gledate stan za kupovinu, potpisujete dva papira – prvi da ćete platiti proviziju od najmanje dva odsto ako se vi ili uža porodica odlučite za kupovinu i drugi je formalno dokument u kome potvrđujete da niste državni funkcioner. Ne znam u kom poslu imate mogućnost da prodate informaciju, jer agencija za nekretnine to radi, iako to naziva uslugom, i da zaradite jednu platu za to – kaže stručnjak iz ove oblasti koji se bavi gradnjom stanova u Beogradu. Prosta računica pokazuje da u glavnom gradu nema nekretnine ispod 100 hiljada evra, a agencije naplaćuju od dva do dva i po odsto i od kupca i od prodavca nekretnine.