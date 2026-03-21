Ukupna vrednost ostvarenog prometa na tržištu nepokretnosti u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2025. godine iznosila je 2,4 milijarde evra, što predstavlja najviši kvartalni nivo od uspostavljanja Registra cena nepokretnosti. Istovremeno, broj kupoprodajnih ugovora bio je 37.386. Od 2,4 milijarde evra, 394,8 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta.

Najveći udeo u ukupnoj vrednosti prometovanih nepokretnosti zauzima prodaja stanova sa 1,4 milijarde evra (sa učešćem od 61% od ukupno prometovane vrednosti). Za kuće je izdvojeno 189 miliona evra (8% od ukupne vrednosti), za građevinsko zemljište 176 miliona evra (7% od ukupne vrednosti), za poslovne prostore 109 miliona evra (5% od ukupne vrednosti), za poljoprivredno zemljište 73 miliona evra (3% od ukupne vrednosti).

Rast kreditne kupovine

Kada je reč o načinu plaćanja, 14% svih prometovanih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od 3 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 31,8% ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što je primetan rast u odnosu na 24,4% iz istog perioda prošle godine.

U četvrtom kvartalu 2025. godine, broj kupoprodajnih ugovora je porastao u Beogradu za 10,9% i Kragujevcu za 5,8% u odnosu na isti period prošle godine. Smanjenje je zabeleženo u Nišu za 6,5% i u Novom Sadu za 8,7%. Za stanove je u Beogradu izdvojeno ukupno 768,5 miliona evra.

Kancelarija Javni beležnik Milka Sredojević sa teritorije Osnovnog suda u Užicu dostavila je 560 kupoprodajnih ugovora, što predstavlja najveći broj kupoprodajnih ugovora, dok je kancelarija Javni beležnik Ana Petrović sa teritorije Prvog osnovnog suda u Beogradu kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava od 82,3 miliona evra u četvrtom kvartalu 2025. godine. Kancelarija Javni beležnik Srbislav Cvejić sa teritorije Prvog osnovnog suda u Beogradu je kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti od oko 22,1 milion evra, dok je kancelarija Javni beležnik Milka Sredojević sa teritorije Osnovnog suda u Užicu dostavila najveći broj ugovora na delimično regulisanom tržištu nepokretnosti – 217 ugovora u četvrtom kvartalu 2025. godine.

Najskuplji stan na Savskom vencu

Najveći iznos novčanih sredstava izdvojen za stan na teritoriji gradske opštine Savski venac, ukupne površine 90 m2, iznosi 1,4 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat prodat po ceni od 15.298 evra na teritoriji iste gradske opštine. Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac za milion evra. Najskuplje garažno mesto u četvrtom kvartalu plaćeno je 60.000 evra.

Izveštaj Republičkog geodetskog zavoda izrađuje se na osnovu podataka Registra cena nepokretnosti i predstavlja uvid u celokupno tržište nepokretnosti u Republici Srbiji. Izveštaj omogućava objektivan i sveobuhvatan uvid u trendove na tržištu nepokretnosti u Srbiji i može biti koristan za investitore, kupce i prodavce i ostale učesnike na tržištu nepokretnosti.