Slušaj vest

Amsterdam je zvanično prvi glavni grad na svetu koji je zabranio javno oglašavanje mesa i proizvoda povezanih sa fosilnim gorivima.

Na jednoj od najprometnijih tramvajskih stanica u gradu, od 1. maja plakatima se oglašava Rejksmuzeum (Rijksmuseum), nacionalni muzej Holandije, kao i koncert klasične muzike. Nedelju dana ranije promovisani su pileći medaljoni, terenci i jeftini odmori.

Usklađivanje sa klimatskim ciljevima

Cilj ovog poteza je, piše BBC, da se uskladi izgled amsterdamskih ulica sa klimatskim ciljevima. S obzirom na to da holandska prestonica želi da postane klimatski neutralna do 2050. godine, uz prepolovljenu konzumaciju mesa, zabranjene su reklame za burgere, automobile na benzin i avio-kompanije. Uklonjene su sa bilborda, tramvajskih stajališta i stanica podzemne železnice.

- Klimatska kriza je veoma hitna. Ako želite da predvodite klimatske politike, a istovremeno iznajmljujete javni prostor za oglase koji idu protiv toga, šta zapravo radite? - rekla je Aneke Fenhof (Anneke Veenhoff) iz stranke Zelena levica (GroenLinks).

Ona smatra da uklanjanje stalnog vizuelnog podsticaja zapravo smanjuje impulsivnu kupovinu i signalizira građanima da to više nisu kvalitetni životni izbori.

Meso je inače činilo relativno mali deo amsterdamskog tržišta oglašavanja, otprilike 0,1 odsto. Proizvodi povezani sa fosilnim gorivima zauzimali su oko 4 odsto. Ovim tržištem dominiraju brendovi odeće, plakati vezani za filmove i reklame za mobilne telefone.

Protivljenje industrije

Holandsko udruženje proizvođača mesa, koje predstavlja industriju, nezadovoljno je ovim potezom i veruje da se radi o "nepoželjnom načinu uticaja na ponašanje potrošača". Dodaju da meso "pruža esencijalne hranljive materije i treba da ostane vidljivo i dostupno potrošačima".

Holandsko udruženje putničkih agencija i turoperatora tvrdi da je zabrana oglašavanja putovanja koja uključuju vazdušni prevoz zapravo ograničenje poslovne slobode kompanija.

Poređenje sa zabranom reklamiranja duvana

Aktivistkinja i advokatkinja Hana Prins (Hannah Prins), koja je blisko sarađivala sa kampanjom „Oglašavanje bez fosilnih goriva” (Fossil-Free Advertising), objašnjava da se zapravo pokušava stvoriti isti efekat kao i sa duvanom.

- Ako sada pogledamo stare slike, tu je Johan Krojf, slavni holandski fudbaler. Pojavljivao se u reklamama za duvan. To je ranije bilo normalno. Umro je od raka pluća. Bilo je dozvoljeno pušiti u vozu, u restoranima. Dakle, ono što vidimo u našem javnom prostoru smatramo normalnim u našem društvu - kazala je Prins.

Epidemiološkinja u bolnici Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu, Joreintje Makenbah, smatra da se radi o "fantastičnom prirodnom eksperimentu koji vredi videti".

- Ako svuda vidimo reklame za brzu hranu, to normalizuje ponašanje. Dakle, ako uklonimo te vrste znakova u našim javnim okruženjima, to će takođe uticati na te društvene norme - smatra Makenbah, ukazujući na studiju koja je otkrila da je zabrana reklama za nezdravu hranu u londonskoj podzemnoj železnici iz 2019. godine rezultirala time da manje građana kupuje takve proizvode.

Amsterdam, inače, nije prvi grad koji je uveo ovakvu zabranu, ali je prva prestonica. Grad Harlem (Haarlem) uveo je sličnu zabranu još 2024. godine, a i drugi holandski gradovi slede ovaj primer. Slične mere za fosilna goriva već postoje u više evropskih gradova, podseća BBC.