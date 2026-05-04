Slušaj vest

Američka kompanija pod čijim okriljem posluje Meridianbet ostvarila rast prihoda od 17 odsto i premašila zvanične projekcije za prvi kvartal 2026.

Američka kompanija Meridian Holdings Inc. (NASDAQ: MRDN), u okviru koje posluje Meridianbet — jedan od najstarijih i najpoznatijih betting i gaming operatera Evrope — objavila je rezultate poslovanja za prvi kvartal 2026. godine. Kompanija je u prva tri meseca 2026. ostvarila prihod od 50.1 miliona dolara, što je rast od 17 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine. Samo nekoliko sedmica nakon strateškog rebrendiranja, kompanija je objavila i pozitivan neto rezultat — 2,3 miliona dolara profita.

Akcijama kompanije se trguje na NASDAQ Capital Market berzi pod tikerom MRDN. Njima je moguće trgovati i iz našeg regiona, preko licenciranih brokerskih platformi koje omogućavaju pristup američkom tržištu kapitala

Rezultati prvog kvartala 2026: Prihod: 50,1 milion dolara (+17% u poređenju sa Q1 2025)

Neto profit: 2,3 miliona dolara

Prilagođena EBITDA: 6,3 miliona dolara (+26% rast, iznad projekcije od 6,1 milion)

Bruto dobit: 28,1 milion dolara, sa stopom bruto marže od 56,2%

Smanjenje neto duga: 62% manje u odnosu na prethodnu godinu — sada 13,4 miliona dolara

Pokazatelj zaduženosti: 0,53x — najniži u istoriji kompanije

Projekcija za drugi kvartal 2026: 51-53 miliona dolara prihoda (dalji rast od 18-23%)

Iza ovih brojki stoji Meridianbet, koji čini gotovo 70 odsto ukupnog prihoda Meridian Holdings grupe. "Prvi kvartal 2026. pokazuje skalabilnost naše platforme na više regulisanih tržišta. Naša operativna osnova je jača nego ikad, i nastavljamo da vidimo značajan potencijal kroz širenje na nova tržišta i nove proizvode." — Zoran Milošević, izvršni direktor Meridianbet Grupe

Foto: Promo

Četvrt veka poslovanja Meridianbet posluje od 2001. godine i tokom dve i po decenije izgradio je jednu od najvećih operativnih mreža u jugoistočnoj Evropi, Južnoj Americi i Africi. Pored online platformi, kompanija upravlja sa više od 740 maloprodajnih objekata širom sveta,

Globalni Portfolio Pored Meridianbeta, grupa Meridian Holdings okuplja više brendova koji posluju na globalnom nivou:

Expanse Studios — interni iGaming razvojni studio koji već posluje na tržištu SAD. U prvom kvartalu 2026. proširio je mrežu operatora na 1.519 aktivnih platformi, a obezbedio je i nove regulatorne sertifikate u Letoniji, Estoniji, Švedskoj i Portugalu. Sertifikacija u kanadskoj provinciji Ontario je u toku.

RKings Competitions — britanski priređivač nagradnih igara koji je u prvom kvartalu ostvario prihod od 7,7 miliona dolara, uz rast od 12 odsto.

Classics for a Cause — australijski operator loyalty i nagradnih programa, koji je prvi put u 12 meseci premašio 10.000 VIP pretplatnika.

Mexplay — betting i iGaming kompanija iz Meksika

GMAG, iGaming agregator biznis koji posluje na regulisanim tržištima Azije

Najjača bilansna pozicija u istoriji kompanije Pored operativnog rasta, Meridian Holdings je značajno ojačao i svoju finansijsku poziciju. Ukupni dug je smanjen za 54% u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dug pao za 62%. Pokazatelj zaduženosti od 0,53x je najniži u istoriji kompanije.

Izlazak na tržište Brazila Među internacionalnim tržištima, Brazil se izdvaja kao jedan od najvećih dugoročnih prioriteta Holdinga. Kompanija je u Brazilu prisutan kroz operativnu kompaniju Meridian Gaming Brasil SPE LTDA, sa sedištem u São Paulu, koja poseduje federalnu licencu za sportsko klađenje

Kompletni rezultati, snimak konferencijskog poziva za investitore, kao i investitorski materijali dostupni su na zvaničnom investitorskom sajtu Meridian Holdingsa: meridian-holdings.com/quarterly-results.