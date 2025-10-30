Slušaj vest

Najskuplja nekretnina koja je prodata u Srbiji u drugom kvartalu ove godine jeste stan površine 537 metara kvadratnih u naselju Beograd na vodi, na opštini Savski venac, za šta je njegov vlasnik izdvojio čak 1,8 miliona evra.

U istom naselju prodat je i najskuplji stambeni kvadrat po ceni od 9.056 evra, pokazuju podaci iz izveštaja o prometu nepokretnosti u Srbiji u drugom kvartalu 2025. godine Republičkog geodetskog zavoda.

Cene nekretnina po gradovima Foto: Kurir

Rekorderi

U istoj opštini prodata je i najskuplja kuća po ceni od 3,8 miliona evra, dok je najskuplji kvadrat poslovnog prostora po ceni od 5.617 evra prodat na Vračaru, a najviša cena poslovnog prostora, površine 635 m2, u iznosu od 1,2 miliona evra ugovorena je u Novom Sadu.

ČAK 85 ODSTO NEKRETNINA KUPLJENO ZA KEŠ

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, svega 15 odsto prodatih nekretnina u Srbiji u 2. kvartalu 2025. godine plaćeno je pomoću kredita, dok je 85 plaćeno gotovinom. U odnosu na isti period prošle godine broj nekretnina koji je kupljen na kredit povećan je za šest procenata.

Krediti su najviše korišćeni za kupovinu stanova, pri čemu je 34 odsto svih kupovina realizovano na ovaj način, što je primetan rast u odnosu na 23 procenta iz istog perioda prošle godine.

Najskuplja garaža prodata je na Zvezdari u Beogradu za 56.000 evra, a najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta ugovoren je u Irigu, gde je njiva površine 5.873 m2 prodata po ceni od 34 evra po kvadratu, odnosno ukupno 199.682 evra.

ČINJENICE

1,8 miliona evra plaćen je najskuplji stan u Beogradu na vodi površine 537 m2

3,8 miliona evra plaćena je najskuplja kuća, koja je prodata na teritoriji opštine Savski venac u Beogradu

56.000 evra plaćeno je najskuplje garažno mesto u 2. kvartalu 2025.

Rast tržišta

U odnosu na isti kvartal prethodne godine tržište nekretnina je ostvarilo rast od 13,9 odsto, dok je broj kupoprodajnih ugovora porastao za 2,3 procenta i bilo ih je ukupno 31.944.



Ukupna vrednost prometa na tržištu nepokretnosti u drugom kvartalu 2025. godine iznosila je 2,1 milijardu evra, od čega je 384,7 miliona evra došlo iz delimično regulisanog tržišta.

BROJKE

2,1 milijardu evra bila je ukupna vrednost prometa na tržištu nepokretnosti u 2. kvartalu 2025. godine u Srbiji

31.944 kupoprodajna ugovora potpisana su u 2. kvartalu 2025.

60 odsto ukupnog prometa nekretnina činili su stanovi

659,7 miliona evra izdvojeno je za stanove u istom kvartalu

1.235 miliona evra iznosila je vednost stanova kojima se trgovalo u 2. kvartalu 2025.

161,7 miliona evra iznosila je vrednost prometovanih kuća u istom kvartalu

156,7 miliona evra plaćeno je prodato građevinsko zemljište

86,7 miliona evra bio je vredan promet poslovnih prostora

49 miliona evra dato je za poljoprivredno zemljište

Najveći porast prometa nepokretnosti u 2. kvartalu imao je Niš za 15,9 odsto, zatim Beograd sa sedam procenata i Novi Sad, u kojem je broj kupoprodajnih ugovora porastao za 3,2 odsto. Samo je Kragujevac imao pad prometa nekretninama za 3,3 procenta.

PROSEČNE CENE STANOVA PO M2 U NOVOGRADNJI U STAMBENIM KOMPLEKSIMA

Beograd na vodi (Savski venac) - 5.609 evra

Airport Garden (Novi Beograd) - 3.504 evra

LUX 51 (Novi Beograd) - 3.078 evra

Kosa Kvart (Novi Beograd) - 2.941 evra

Victory Gardens (Čukarica) - 2.925 evra

Nemanjin grad (Voždovac) - 2.679 evra

Sunnyville (Palilula) - 2.203 evra

Sajam korner (Novi Sad) - 2.631 evra

Square garden (Novi Sad) - 2.202 evra

Atrium residence (Novi Sad) - 2.200 evra

Sokolis (Kragujevac) - 1.679 evra

Zelena oaza (Kragujevac) - 1.381 evra

Sunny Hill (Medijana) - 1.357 evra