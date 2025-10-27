Amerikanci se jagme za nekretnine u Grčkoj

Slušaj vest

Porast interesovanja dolazi uprkos pooštravanju uslova iz 2024. godine, kada je minimalna investicija povećana na 800.000 evra za kupovinu nekretnina u Atini, Solunu i većim ostrvima, dok u ostatku zemlje granica sada iznosi 400.000 evra, prenosi Ekatimerini.

Prema podacima kancelarije Varnavas, ulaganja američkih državljana često prelaze milion evra, a južna obala Atine i luka Pirej su i dalje najtraženije lokacije.

Kao glavne razloge za ulaganje u Grčku američki investitori navode povoljne cene, životni stil, kao i bezbednost i stabilnost u zemlji.

Kako bi zaobišli više pragove ulaganja, sve više američkih ulagača koristi opciju ulaganja od 250.000 evra – kupovinu komercijalne nekretnine, poput industrijskog objekta, koji se nakon toga prenameni u stambeni prostor. Investitori i na ovaj način mogu da ostvare pravo na "zlatnu vizu" u Grčkoj.

"Ova nova mogućnost već ima efekta na tržištu. Strani investitori pretvaraju napuštene industrijske zgrade iz vremena grčke krize u stambene blokove, čime povećavaju ponudu i unose novu likvidnost i kapital u realnu ekonomiju", rekao je pravnik Aleksandar Varnavas.