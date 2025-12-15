Slušaj vest

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je 8. decembra da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalizovane objekte.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u petak, nakon obilaska fabrike Yusei Machinery u Nišu, izjavio da proces legalizacije teče uspešno i da je prijavljeno više od 140.000 objekata

Prijave onlajn i u poštama

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu.

Obrazac za odobrenje

Građani koji žele da prijave nelegalni objekat za legalizaciju moraju da popune obrazac koji služi za davanje pristanka zaposlenom u JP "Pošta Srbije" i JLS da, u ime podnosioca zahteva, unese njegove podatke o ličnosti u Digitalnu platformu za sprovođenje postupka evidentiranja nepokretnosti.

Obrazac se popunjava u dva primerka.

Ko je oslobođen plaćanja naknade

Od plaćanja naknade oslobođeni su primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer će po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biti upisani kao vlasništvo države.

Inače, Direktor JP "Pošte Srbije" Zoran Anđelković ranije je rekao da je od dokumenata potrebno poneti lična kartu i dokument koji dokazuje vlasništvo nad imovinom.

