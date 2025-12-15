Slušaj vest

U oktobru 2025. izdato je 3.511 građevinska dozvola, što predstavlja smanjenje od 2,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Od ukupnog broja dozvola izdatih u oktobru, 86,8 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 13,2 odsto na ostale građevine, saoptio je Republički zavod za statistiku.

Ako se posmatraju samo zgrade, 85,5 odsto dozvola izdato je za stambene, a 14,5 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (77,3 odsto).

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema dozvolama izdatim u oktobru, prijavljena je izgradnja 4.291 stana, s prosečnom površinom od 70,1m².

Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 9,2 odsto stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom od 137,9m², a 89,6 odsto stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 61,9m².

Posmatrano prema oblastima, najveća građevinska aktivnost očekuje se u Beogradskoj oblasti, 54,8 odsto od predviđene vrednosti novogradnje, zatim slede Šumadijska oblast (21,9 odsto) i Sremska oblast (3,3 odsto), dok se učešća ostalih oblasti kreću do 2,9 odsto.