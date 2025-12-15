Slušaj vest

Direktor Folksvagena Tomas Šefer izjavio je da odluka nije doneta lako, ali da je sa ekonomskog stanovišta bila neizbežna. Fabrika u Drezdenu otvorena je 2002. godine i do sada je proizvela oko 200.000 vozila, što je manje od polovine godišnje proizvodnje glavne fabrike u Volfsburgu.

U ovom pogonu je u početku sklapana luksuzna limuzina "folksvagen faeton", dok je nakon 2016. godine proizvodnja bila usmerena na električna vozila.

Zatvaranje fabrike usledilo je u trenutku pojačanih finansijskih pritisaka na kompaniju, izazvanih slabom potražnjom na ključnim tržištima Kine i Evrope, kao i visokim carinama na američkom tržištu. Folksvagen je na kraju trećeg tromesečja 2025. godine zabeležio neto gubitak od milijardu evra, što je njegov prvi kvartalni gubitak u poslednjih pet godina.