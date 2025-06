Pitanje je jednostavno i odgovor bi trebalo da bude takav – jednostavan i jasan. Dakle, koji automobil kupiti da biste izbegli stalne posete servisu i nepotrebne troškove? Mehaničari su jednoglasni – to su Toyota i Lexus . Ne morate biti milioneri da biste sebi priuštili takav automobil. Toyota je prosto sigurna opklada. Bilo da gledate mali Yaris, Corollu ili robusni Hilux – uvek dobijate automobil koji je napravljen da traje. A šta je najbolje?

"Japanac tek na kraju"? Ta izreka odavno ne važi

Delovi su dostupni, a popravke relativno jeftine. Dakle, čak i ako se nešto pokvari, to vas neće finansijski uništiti. Počeću od Lexusa. Lexus je zapravo Toyota u luksuznom pakovanju. Ista pouzdanost, ali s premijum materijalima, boljom zvučnom izolacijom i višim nivoom komfora. To znači da možete uživati u pouzdanom automobilu koji vam ujedno pruža zadovoljstvo u vožnji. Da, u poređenju s Toyotom – po višoj ceni. Lexus jeste „kao“ Toyota, ali je s druge strane konkurencija Mercedesu. A sad ozbiljno – zašto su baš ove dve marke toliko pouzdane?

Radi se o kombinaciji više faktora. Prvenstveno o velikom insistiranju na kvalitetu i preciznosti u proizvodnji. Japanci prosto vode računa da sve bude kako treba i da funkcioniše besprekorno. I to se jasno vidi u pouzdanosti njihovih vozila. Drugi faktor je jednostavnost. Toyota i Lexus ne pokušavaju po svaku cenu da natrpaju najnovije tehnologije u svoja vozila – tehnologije koje se često kvare.

Japanski automobili nude nešto drugačiji pristup. Na primer, velika dugmad – uvek su me fascinirala. Pomenuo sam Mercedes . On je imao diskretne, lepe, male dugmiće, u finišu visokog sjaja. Lexus, s druge strane, ima jedno dugme za svaku funkciju, kao brojčanik na starom fiksnom telefonu. Da vozač ne bi promašio – uvek zna gde da pritisne. Ne izgleda lepo – ali funkcioniše. Toyota ne izmišlja toplu vodu.

Japanske marke daju prednost funkcionalnosti

Radije se fokusiraju na to da sve radi pouzdano i bez problema. To znači da vozač ne mora da brine da će ga automobil ostaviti na putu zbog neke bespotrebne elektronske „inovacije“. Nije ni čudo što Toyota zauzima prvo mesto kada je reč o pouzdanosti polovnih automobila. Japanska marka poznata je po svojoj čvrstini, pouzdanosti i solidnoj izradi. To su osobine koje mehaničara raduju i ulivaju poverenje. Kada pogledate liste pouzdanosti, stalno se ponavljaju ista imena. Iznova i iznova pojavljuju se modeli poput Camryja, a naročito Corolle.