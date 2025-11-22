Slušaj vest

Od kraja 2023. do danas broj zaposlenih je smanjen za više od 11.000.

Glavni izvršni direktor Folksvagena Tomas Šefer izjavio je da su troškovi fabrika u Volfsburgu, Emdenu i Cvikauu smanjeni u proseku za gotovo 30 odsto.

- Ukinut je jedan od tri upravna odbora unutar brenda, što omogućava brže donošenje odluka - naglasio je Šefer, dodajući da su ugovori o konkretnim lokacijama za sve nemačke pogone potpisani zajedno sa radničkim savetom.

Do kraja decenije, gotovo četvrtina od 130.000 radnih mesta na deset nemačkih lokacija biće ukinuta na društveno odgovoran način.

- Prisilna otpuštanja su isključena, a smanjenje broja zaposlenih biće ostvareno pre svega kroz prevremeno penzionisanje i otpremnine - rekao je Šefer.

U tu svrhu kompanija je dodatno proširila program delimičnog penzionisanja i nudi otpremnine mlađim zaposlenima koji dobrovoljno odluče da napuste kompaniju.

Biznis Kurir/Fenix

