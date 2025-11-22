Čak 25.000 zaposlenih odlazi iz nemačkog giganta: Folksvagen dogovorio 70 odsto planiranih otpuštanja do 2030.
Od kraja 2023. do danas broj zaposlenih je smanjen za više od 11.000.
Glavni izvršni direktor Folksvagena Tomas Šefer izjavio je da su troškovi fabrika u Volfsburgu, Emdenu i Cvikauu smanjeni u proseku za gotovo 30 odsto.
- Ukinut je jedan od tri upravna odbora unutar brenda, što omogućava brže donošenje odluka - naglasio je Šefer, dodajući da su ugovori o konkretnim lokacijama za sve nemačke pogone potpisani zajedno sa radničkim savetom.
Do kraja decenije, gotovo četvrtina od 130.000 radnih mesta na deset nemačkih lokacija biće ukinuta na društveno odgovoran način.
- Prisilna otpuštanja su isključena, a smanjenje broja zaposlenih biće ostvareno pre svega kroz prevremeno penzionisanje i otpremnine - rekao je Šefer.
U tu svrhu kompanija je dodatno proširila program delimičnog penzionisanja i nudi otpremnine mlađim zaposlenima koji dobrovoljno odluče da napuste kompaniju.
Biznis Kurir/Fenix