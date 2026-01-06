Slušaj vest

U evrozoni je u novembru nastavljen trend ubrzanog godišnjeg rasta bankarskih kredita za domaćinstva i kompanije, pokazuje aktuelni izveštaj Evropske centralne banke (ECB) o monetarnim kretanjima.

Pozajmice banaka domaćinstvima u evrozoni u novembru su porasle za 2,9 odsto međugodišnje na 7,09 biliona evra, ubrzavši u odnosu na oktobarski rast od 2,8 odsto i septembarskih 2,6 odsto.

U pitanju je najbrži međugodišnji rast kredita za domaćinstva evrozone od marta 2023. godine.

Porast odražava kontinuirano ubrzanje potražnje za kreditima, podstaknuto uglavnom ublažavanjem monetarne politike Evropske centralne banke.

Ukupna vrednost kredita za kompanije (osim finansijskih korporacija) u evrozoni je u novembru porasla za 3,1 odsto, bržim tempom u odnosu na 2,9 odsto u oktobru, dodaje ECB na svojoj veb stranici.

Kako se navodi, ukupna vrednost kredita za privatni sektor je istovremeno porasla za 3,4 odsto, takođe brže nego u oktobru kada je registrovan rast za tri odsto.