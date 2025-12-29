Slušaj vest

Ako planirate kupovinu stana u vrednosti od 100.000 evra putem stambenog kredita, minimalna mesečna zarada koju bi trebalo da imate iznosi oko 90.000 dinara.

Jedan od najvažnijih parametara koje banke koriste prilikom procene kreditne sposobnosti jeste DTI racio (Debt-to-Income), odnosno odnos između vaših mesečnih prihoda i ukupnih mesečnih obaveza.

U praksi to znači da većina banaka u Srbiji dozvoljava da ukupna zaduženja klijenta iznose najviše 50-60% njegove mesečne plate. U taj iznos ne ulazi samo stambeni kredit, već i svi ostali finansijski proizvodi, potrošački krediti, kreditne kartice i dozvoljeni minus.

Iako banke često odobravaju ovakav nivo zaduženja, finansijski savetnici preporučuju oprez. Idealno zaduženje je ono koje vam omogućava da normalno funkcionišete, pokrijete nepredviđene troškove i ostavite prostor za eventualne buduće obaveze.

Kupce najčešće zanimaju konkretni iznosi. Visina minimalne plate potrebne za stambeni kredit prvenstveno zavisi od vrednosti nekretnine. Kao primer, uzmimo stan od oko 100.000 evra, uz učešće od 20%, rok otplate od 30 godina i trenutno važeće kamatne stope. U takvom slučaju, mesečna rata kredita u većini banaka kreće se između 45.000 i 55.000 dinara.

Da bi ova rata bila u skladu sa dozvoljenim DTI raciom, neophodna mesečna zarada iznosi približno 90.000 dinara, pod pretpostavkom da nemate druga značajna kreditna zaduženja. Za precizniji obračun preporučuje se korišćenje kalkulatora stambenih kredita.

Šta ako zarada nije dovoljna

Vašu kreditnu sposobnost možete značajno unaprediti ukoliko zahtev za stambeni kredit podnosite zajedno sa članom porodice, jer banke tada posmatraju ukupna mesečna primanja svih učesnika.

Još jedna opcija jeste veće učešće. Ukoliko raspolažete ušteđevinom, manji iznos kredita može olakšati odobrenje i prilagoditi ratu vašim primanjima.

Šta banke proveravaju osim visine plate

Iako je zarada jedan od najvažnijih faktora, ona nije jedini kriterijum. Banke dodatno analiziraju i:

postojeće kredite, kreditne kartice i dozvoljeni minus,

istoriju izmirivanja obaveza (podaci iz Kreditnog biroa),

stabilnost zaposlenja i reputaciju poslodavca.

Važna napomena

U praksi se često dešava da klijenti imaju dovoljna primanja, ali zbog lošeg izbora banke ili neusklađenih uslova dobiju nepovoljniju ponudu ili čak odbijen zahtev.

U takvim situacijama od velike koristi može biti Kreditni savetnik, koji vam omogućava besplatnu i sveobuhvatnu finansijsku konsultaciju i pomaže da dođete do najpovoljnijeg rešenja.