Mnogi veruju da je nemoguće započeti posao sa svega 1.000 evra, ali praksa pokazuje da upravo taj iznos može biti dovoljan za prvi korak ka uspešnom biznisu. U Srbiji se pokretanje sopstvenog posla često povezuje sa velikim ulaganjima i komplikovanom administracijom.

Ipak, sve je više primera koji potvrđuju da se i sa početnim kapitalom do 1.000 evra može zakoračiti u preduzetništvo i postaviti temelji ozbiljnog poslovanja.

Online prodaja

Prodaja putem društvenih mreža i različitih platformi sve je češći izbor mladih koji žele da započnu sopstveni posao. Početna ulaganja uglavnom se odnose na nabavku robe u manjim količinama i promociju.

Ručno pravljeni proizvodi

Mnoge žene su sa ulaganjima manjim od 1.000 evra pokrenule sopstveni biznis, od izrade nakita, prirodne kozmetike i unikatnih ukrasa, do pripreme poslastica i kolača. Za početak su potrebne sirovine, osnovni alat i dobra promocija, koja se najčešće realizuje putem društvenih mreža.

Frilens usluge

Oblast frilensa zahteva ulaganje pre svega u znanje, koje je osnovni resurs. Iako nije naročito popularna među starijima, omladina je često bira jer obuhvata poslove poput pisanja, grafičkog dizajna, vođenja društvenih mreža ili prevođenja. Prednost je što je potrebna minimalna oprema, računar i internet konekcija.

Street food i kućna dostava

Mali štand, prikolica ili priprema hrane kod kuće mogu prerasti u ozbiljan posao ukoliko je proizvod kvalitetan i adekvatno predstavljen. I ovde je marketing ključan. Pandemija i ubrzana digitalizacija dodatno su podstakli razvoj malih biznisa. Instagram i TikTok sve češće služe kao prodavnice, dok se dostava organizuje putem Viber grupa i lokalnih platformi.

Fotografisanje i kreiranje sadržaja

Sa osnovnim foto-aparatom, pa čak i kvalitetnim telefonom, kao i opremom za obradu fotografija i videa, moguće je ponuditi usluge fotografisanja proizvoda, vođenja sadržaja za društvene mreže ili porodičnih i dečjih fotografisanja.

Potražnja za vizuelnim sadržajem konstantno raste, posebno među malim radnjama i restoranima.

Servisi i usluge održavanja

Čišćenje stanova, pranje prozora, tepih-servis ili mobilna autoperionica na parkingu mogu se pokrenuti uz osnovnu opremu, sredstva za čišćenje i promociju putem interneta.

Ova vrsta posla ne zahteva složenu administraciju, a lako se može proširiti zapošljavanjem dodatnih radnika.

Online kursevi i časovi

Poznavanje stranog jezika, matematike, programiranja ili muzike može se pretvoriti u posao uz ulaganje u kvalitetan mikrofon, kameru i softver.

Časovi preko Zoom-a ili Google Meet-a traženi su kako među učenicima, tako i među odraslima.

Urban gardening i proizvodnja začina

Sa 1.000 evra moguće je započeti uzgoj začinskog bilja poput bosiljka, ruzmarina ili majčine dušice, kao i mikrobilja, u saksijama.

Proizvodi se mogu plasirati na pijacama, restoranima ili direktno putem Instagrama.

Usluge za ljubimce

Čuvanje i šetanje pasa, grooming ili pravljenje prirodnih poslastica za kućne ljubimce zahtevaju mali početni kapital. Sve je više ljudi koji zbog obaveza nemaju dovoljno vremena za svoje ljubimce, pa traže pouzdanu osobu za pomoć.

Organizacija manjih događaja

Dekoracija rođendana, izrada balonskih aranžmana ili manji ketering paketi mogu se pokrenuti uz minimalna ulaganja u materijal.

Ove usluge su veoma tražene i najčešće se šire putem preporuka zadovoljnih klijenata.