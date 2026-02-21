Slušaj vest

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na aerodromu JFK pomereni letovi JU500 i JU501.

"Er Srbija" saopštila je da će, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova i snažnih snežnih padavina na aerodromu Džon F. Kenedi u Njujorku, doći do izmene reda letenja na liniji između Beograda i Njujorka.

Reč je o letovima JU500 i JU501, koji su prvobitno bili planirani za nedelju 22. februara i ponedeljak 23. februara.

Novi termini polazaka

Prema novom redu letenja:

Let JU500 iz Beograda biće realizovan u ponedeljak 23. februara u 13.10 časova po lokalnom vremenu

Let JU501 iz Njujorka biće realizovan u ponedeljak 23. februara u 19.30 časova po lokalnom vremenu

Iz nacionalne avio-kompanije ističu da je bezbednost putnika i posade apsolutni prioritet, te da je odluka doneta kako bi se obezbedilo sigurno i pouzdano odvijanje saobraćaja.

Šta ako ste propustili povezani let

U slučaju da putnici zbog izmene reda letenja propuste povezane letove, biće preusmereni na alternativne opcije, navode iz "Er Srbije".

Kompanija apeluje na sve putnike da se blagovremeno informišu o statusu svojih letova, jer su moguće dodatne izmene usled promenljivih meteoroloških uslova.

Za dodatne informacije putnici mogu kontaktirati Kontakt centar "Er Srbije" ili posetiti zvanični sajt kompanije i njene naloge na društvenim mrežama.