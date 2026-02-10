Tokom promotivne akcije, putnici su imali priliku da po povoljnim cenama rezervišu karte za letove ka više od 100 destinacija iz mreže Er Srbije, uključujući polaske iz Beograda, Niša i Kraljeva. Najveće interesovanje zabeleženo je za letove ka popularnim destinacijama, među kojima su Larnaka, Barselona, Pariz, Cirih, Podgorica i Tivat.

- Rezultati ovogodišnje februarske promotivne akcije prevazišli su naša očekivanja i još jednom potvrdili veliko poverenje koje putnici imaju u Er Srbiju. Raduje nas veliki broj prodatih karata za letnju sezonu, što je jasan pokazatelj da su putnici spremni da planiraju svoja putovanja na vreme kako bi došli do povoljnijih cena. Nastavićemo da prilagođavamo našu ponudu i razvijamo svoju mrežu letova kako bismo putnicima omogućili dostupnija putovanja širom regiona, Evrope i sveta - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.