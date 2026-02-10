Slušaj vest

Ugovor o učešću Libije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd potpisali su danas komesar ove manifestacije i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i komesar sekcije Države Libije za Ekspo 2027 i predsedavajući Generalnog autoriteta za izložbe i konferencije Države Libije Isam Abu Abdulah Aloul.

Ovim ugovorom, koji je potpisan u Vladi Srbije, biće omogućena realizacija daljih operativnih koraka nastupa Libije kao učesnika na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, na temu "Igraj za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Reč je o manifestaciji pod pokroviteljstvom Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), koja okuplja države, međunarodne organizacije, kompanije i stručnjake iz različitih oblasti sa ciljem predstavljanja inovacija, novih tehnologija i kulturnih sadržaja.