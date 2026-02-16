Slušaj vest

Tokom četiri dana sajma, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije omogućiće samo za posetioce Beogradskog sajma turizma, kupovinu avio-karata uz specijalan popust od 25 odsto na iznos tarife. Svaki stoti kupac biće u prilici da osvoji i besplatnu avio-kartu za bilo koju destinaciju po izboru.

Posetioci Sajma turizma će imati jedinstvenu priliku da na jednom mestu otkriju nove mogućnosti putovanja i obezbede avio-karte po povoljnim uslovima. Posebna pažnja će biti posvećena predstavljanju novih destinacija koje će tokom 2026. godine dodatno proširiti mrežu letova Er Srbije i unaprediti povezanost Beograda sa atraktivnim turističkim i važnim poslovnim centrima.

Nove destinacije

Među novim destinacijama nalaze se Santorini, Alikante, Sevilja i Tenerife, koji putnicima nude raznovrsne mogućnosti za odmor tokom cele godine, zatim Baku kao značajna tačka na raskrsnici Evrope i Azije, kao i Toronto, čijim uvođenjem se dodatno jačaju veze sa Severnom Amerikom i srpskom dijasporom. Posebnu pažnju privući će i Tromzo, destinacija poznata po jedinstvenom arktičkom iskustvu i rastućoj popularnosti među putnicima koji traže drugačije i autentične turističke sadržaje. Kroz interaktivne sadržaje posetioci će imati priliku da se detaljnije upoznaju sa karakteristikama novih linija, planiranim frekvencijama letova i mogućnostima povezivanja ka brojnim destinacijama širom sveta preko Beograda.

- Međunarodni sajam turizma u Beogradu predstavlja važnu platformu za susret sa putnicima i partnerima, kao i priliku da predstavimo dalji razvoj naše mreže letova. Uvođenjem novih destinacija nastavljamo da unapređujemo povezanost Srbije sa ključnim turističkim i poslovnim centrima, dok specijalnim sajamskim pogodnostima želimo da putovanja učinimo dostupnijim i inspirišemo putnike da planiraju nova iskustva tokom 2026. godine - izjavio je generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Er Srbija poziva sve posetioce da posete štand kompanije na Sajmu turizma i saznaju više o novim destinacijama, planovima za naredni period i aktuelnim ponudama za putovanja.