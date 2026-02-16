Slušaj vest

Nemački stil točenja goriva, mogao bi da postane glavni u svetu, jer ima jednu caku, koja nam štedi novac. Tehnika je jednostavna, a ključ uštede jeste spoljašnja temperatura.

Nemačko istraživanje kaže da naftni derivati imaju veću zapreminu kada su više temperature, te oni preporučuju da se gorivo sipa rano ujutru ili kasno u noć, kako bi uštedeli i dobili više zapremine u rezervoaru.

Đorđe Šljukić autoserviser kaže da su nemačke teorije o zapremini nijanse, te da su sa naučne tačke gledišta ptačne, ali tvrdi da se u praksi ne može mnogo uštedeti:

Đorđe Šljukić Foto: Kurir Televizija

- Ako već hoćete da uštedite na gorivu, uštedite tako što ćete redovno održavati vaše vozilo, vodite računa o tome u kakvom je stanju motor, u kakvom su stanju dizne isvećice. Gledajte te neke stvari koje zaista realno utiču na potrošnju. Papučica gasa najviše utiče na potrošnju, što više stiskate papučicu, realno će više trošiti vozilo - kaže Šljukić i dodaje:

- Podrazumeva se da je auto ispravan. Naravno da će automobil povećati potrošnju kada je vreme hladno. Prvo automobil se greje na minus 5, duže stoji u mestu. Što duže radi, više će trošiti. Samim tim što je hladno vreme, loši su uslovi na putu, sneg, poledica, nešto, vi ćete sporije i pažljivije voziti, i samim tim ćete povećati potrošnju vašeg vozila.

Foto: Shutterstock

Dodaje i da je potrošač goriva klima, a pogotovo zimi:

- Klima je jedan agregat koji opterećuje motor. To sad zavisi i od zapremine motora. Što je manja zapremina motora, više utiče na potrošnju. Slabiji je motor, taj agregat koji je takav kakav jeste, da li vozilo ima 1000 kubika ili 3000 kubika, agregat, taj kompresor klime je takav kakav jeste i naravno da više utiče, to jeste više se oseti na manjim automobilima. Tako da to jeste jedan od velikih faktora potrošnje leti.

